La transmisión aérea es la principal fuente de propagación del coronavirus y, como se ha dicho, usar una mascarilla es la forma más efectiva de detener el contagio de persona a persona, según un nuevo estudio realizado por un equipo de investigadores en Texas y California.

En primera instancia, los investigadores, liderados por Renyi Zhang del departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Texas A&M, compararon las tendencias de la tasa de infección de COVID-19 en Italia y Nueva York antes y después de que las mascarillas fueran obligatorias. Ambas ubicaciones comenzaron a ver que las tasas de infección se aplanan solo después de que se implementaron medidas obligatorias de mascarillas.

Calcularon que el uso de mascarillas previno más de 78 mil infecciones en Italia entre el 6 de abril y el 9 de mayo, y más de 66 mil infecciones en la ciudad de Nueva York entre el 17 de abril y el 9 de mayo.

“El uso de mascarillas en público corresponde al medio más eficaz para prevenir la transmisión interhumana, y esta práctica económica, junto con el distanciamiento social simultáneo, la cuarentena y el rastreo de contactos, representa la oportunidad de lucha más probable para detener la pandemia”, escribieron en un informe publicado el pasado jueves en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias.

Los investigadores realizaron el análisis para evaluar la efectividad de diferentes estrategias para detener la propagación de la infección y determinar cómo se transmite principalmente el virus.

Los virus pueden propagarse por contacto directo cuando una persona tose o estornuda a otra persona; contacto indirecto, cuando una persona tose o estornuda sobre un objeto que luego es tocado por otra persona; o en el aire a través de grandes gotas que caen rápidamente al suelo y pequeñas gotas, llamadas aerosoles, que pueden viajar varios pies y colgarse en el aire por un tiempo.

Los epicentros: Wuhan, Italia y Nueva York

Para descubrir cómo se transmite principalmente el virus, los expertos analizaron las tendencias en las tasas de infección en tres epicentros: Wuhan, China; Italia; y la ciudad de Nueva York. También analizaron las medidas de mitigación que se estaban utilizando en esos lugares, como pruebas exhaustivas, cuarentena, localización de contactos, distanciamiento social y uso obligatorio de mascarillas.

Luego compararon el momento en que se implementaron esas medidas. En China, todas las medidas se implementaron al mismo tiempo. Por el contrario, Nueva York e Italia vieron diferentes medidas implementadas en diferentes momentos. Esto permitió a los investigadores evaluar su efectividad relativa.

Descubrieron que las tasas de infección en Italia y la ciudad de Nueva York sólo comenzaron a disminuir después de que las mascarillas fueran obligatorias, no después de que se estableciera el confinamiento en Italia o después de que las órdenes de cuarentena entraran en vigencia en Nueva York.

Aún así, ha existido mucha confusión sobre la efectividad de las mascarillas.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) no emitió consejos sobre el uso de las mascarillas hasta el 6 de abril de 2020, alegando que es importante prevenir la transmisión viral de las personas infectadas al filtrar las gotas, pero que no es importante evitar que las personas no infectadas respirar aerosoles con el virus”, escribieron Zhang y sus colegas. Cuando las personas usan mascarillas protegen a los demás más de lo que se protegen a sí mismos”, pero los investigadores dijeron que la evidencia muestra que las máscaras funcionan para disminuir la propagación.

“La cobertura de la cara previene la transmisión en el aire al bloquear la atomización y la inhalación de aerosoles portadores de virus y la transmisión por contacto al bloquear el desprendimiento viral de gotas”, advierten.

Finalmente, explicaron que “el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento, junto con la desinfección de manos, minimizan la transmisión por contacto (directo e indirecto) pero no protegen contra la transmisión aérea”.

