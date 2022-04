Este jueves, Moderna presentó una solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para que su vacuna contra el COVID-19 pueda ser aplicada en menores de seis años.

“Nos enorgullece compartir que hemos iniciado nuestra presentación para la autorización de nuestra vacuna COVID-19 para niños pequeños”, señaló en un comunicado Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

“Creemos que (esta vacuna) podrá proteger de forma segura a estos niños contra el SARS-CoV-2, lo cual es muy importante en nuestra lucha continua contra el COVID-19 y será especialmente bien recibida por los padres y cuidadores”, agregó Bancel.

We're announcing that we have submitted a request for #EUA for our #COVID19 vaccine (mRNA-1273) in children 6 months to under 2 years and 2 years to under 6 years of age to the U.S. FDA, and that similar requests are underway with international regulatory authorities. pic.twitter.com/sXF4IuBPYg

— Moderna (@moderna_tx) April 28, 2022