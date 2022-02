El ministro Enrique Paris respondió a un grupo de alcaldes que denunciaron un quiebre de stock de exámenes PCR y de antígenos, enfatizando que desde el Ministerio de Salud (Minsal) “no hemos abandonado el manejo de la pandemia”.

Este jueves, los jefes comunales de Pedro Aguirre Cerda, Luis Castillo; Lo Espejo, Javiera Reyes; y Recoleta, Daniel Jadue; señalaron que necesitan material para realizar la búsqueda activa de casos COVID-19, cuyos contagios han aumentado en las últimas dos semanas.

De hecho, el ex candidato presidencial de Chile Digno dijo que la situación “está limitando no solo la capacidad de la búsqueda activa, sino que además de hacer la trazabilidad, porque efectivamente nos estamos enterando tarde y los casos están subiendo de manera alarmante”.

Según Jadue, el hecho ocurre “en un contexto en donde parece que el Gobierno todavía no se entera de esto. Parece que efectivamente el Gobierno entero dejó de funcionar hace mucho tiempo y, en particular hoy día, parece que algunos están en vacaciones y otros buscando pega en el extranjero o en cualquier parte donde puedan aterrizar, pero preocupados de Chile no los vemos”.

“No hemos abandonado a nadie”

Durante el reporte de la pandemia de esta jornada, Paris les respondió a los alcaldes que han criticado a la autoridad sanitaria y sostuvo que, como Minsal, “no hemos abandonado a nadie. No es lógico que un profesional de la salud abandone a los pacientes”.

Además, aprovechó el espacio para “agradecer a algunos alcaldes y a algunas alcaldesas que en forma muy proactiva han propuesto al Ministerio de Salud instalar laboratorios en sus comunas. Eso es algo que hay que destacar y no solamente recibir críticas”.

“Nosotros damos números, damos cifras, damos tasas, damos porcentajes. Entonces, yo le pido a los que están criticando que también den cifras, números, porcentajes, tasas en que basan sus críticas”, manifestó.

Paris también sostuvo que la situación denunciada por los jefes comunales “va a comenzar a disminuir y vamos a volver a otra realidad”.

“Ya vivimos el mismo drama con las vacunas, con las camas y ahora con los test. Son oleadas que nos han hecho trabajar al máximo y creo que es muy bueno repetir: no estamos dejando a nadie de lado. No hemos abandonado el manejo de la pandemia como se quiere hacer saber y se repite permanentemente por muchas personas, como si hubiese una estrategia aquí coordinada de usar esa palabra para dañar el exitoso trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud, y no el ministerio, sus funcionarios”, agregó.

“En un chat decían ‘le vamos a hacer la vida imposible’”

El ministro también acusó que durante la jornada en que se reunió con más de 100 alcaldes para abordar la emergencia sanitaria, “en un chat paralelo lo único que decían era ‘le vamos a hacer la vida imposible’”.

“No es verdad que no los escuchemos, porque tuvimos una reunión con los alcaldes -más de 192 alcaldes-, un largo Zoom de más de dos horas de duración donde ambos subsecretarios y el ministro los escuchamos, y obviamente que estamos haciendo todos los esfuerzos por dar respuesta a sus peticiones y espero que sea esa respuesta la próxima semana. Los hemos escuchado”, sostuvo.

En ese sentido, Paris aseguró que “yo respondo a todos los mensajes, a todos los WhatsApp de los alcaldes y agradezco a aquellos alcaldes que sí hacen propuestas positivas. Así que no es verdad que no los hemos escuchado”.

Además, manifestó que “el mismo día que estábamos haciendo el (encuentro por) Zoom, en un chat paralelo -que nosotros obviamente recibimos la información- lo único que decían era ‘le vamos a hacer la vida imposible, no los vamos a dejar continuar, no los vamos a dejar trabajar’”.

“Entonces, eso es inaceptable porque ya lo he dicho hasta el cansancio: la salud es un problema de Estado, aquí no debería haber partidos políticos ni diferencias políticas. ¿Hay matices? Sí, de cómo manejar la pandemia, pero aquí en salud debemos estar todos juntos luchando por un mismo fin, que son los pacientes de Chile”, agregó.

“Es obvio que no podemos detectar a todos los casos”

Finalmente, el ministro le respondió a quienes señalan que el Minsal no ha conseguido realizar los exámenes necesarios para detectar contagios de coronavirus en Chile.

El secretario de Estado fue enfático en señalar que “es obvio que hay un subregistro. Es obvio que no podemos detectar a todos, porque para detectar a todos los que tienen el virus -gente sintomática y asintomática- tendríamos que testear a todo el país. Ningún país del mundo ha hecho y eso somos los primeros en Latinoamérica y dentro de los mejores 20 del mundo en testear”.

“Yo entiendo la duda, pero cuando la duda va sumada a una intencionalidad de dañar, de producir inquietud en la población, no la acepto. Todos los especialistas han dicho eso, incluso el doctor Bernucci del Colegio Médico, la doctora Dabanch, otros infectólogos”, afirmó.

Bajo ese punto, Paris agregó que “es obvio que cuando tenemos una positividad de PCR al 20% hay una cantidad de gente que no logramos detectar, pero eso no debe ser como una crítica, como algo negativo. Es un hecho de la causa”.

“Siempre hemos trabajado de la misma manera, siempre hemos informado los resultados en base a los tests. ¿Por qué vamos a cambiar ahora y empezar a suponer que hay mucha más gente enferma? Claro que la hay, es lo más probable, pero eso no es algo negativo, es algo que ocurre habitualmente en epidemiología”, indicó.

“Tú no puedes detectar a todos los que tienen el virus, porque sino habría que testear los 19 millones de habitantes prácticamente todos los meses o todas las semanas”, concluyó.