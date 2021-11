(EFE) – La primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinda Ardern, abandonó este martes una rueda de prensa al aire libre en la localidad de Northland, en la Isla Norte, tras ser interrumpida por al menos dos activistas antivacunas.

Ardern, quien se caracteriza por su simpatía y buen carácter, explicaba detalles sobre el despliegue de la vacuna contra el COVID-19 en Northland, la región con la menor tasa de inmunización contra el coronavirus en Nueva Zelandia, cuando una mujer se puso a cantar en voz alta en maorí para molestar a los asistentes.

Durante la rueda de prensa, el estadounidense Shane Chafin de Counterspin Media, un programa de entrevistas vinculado a grupos de extrema derecha con sede en Nueva Zelandia, pidió a la mandataria que le indicara la tasa de mortalidad de la vacuna contra el COVID-19 y que nombrara a una mujer que hubiera muerto tras recibir el fármaco, recoge el portal de noticias Stuff.

Chafin, quien no estaba acreditado para la rueda de prensa, preguntó repetidamente e interrumpiendo a Ardern: “¿por qué las vacunas no están funcionando en Israel?“, en alusión a los casos de COVID-19 en ese país, y acusó a la mandataria de “mentir” a los ciudadanos.

Ardern, visiblemente fastidiada y tras tratar de ignorar las palabras de Chafin, pidió perdón a los medios acreditados y decidió dar por concluida la rueda de prensa.

Jacinda Ardern shuts down press conference after being hammered with questions by a non-accredited member of the media about why the vaccine wasn't working in Israel. pic.twitter.com/D5koyyQy63

— Viewspot (@viewspotnz) November 2, 2021