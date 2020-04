El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ahondó este jueves en la modificación del conteo de los casos confirmados por COVID-19 que fue anunciada ayer y que ahora incluye a los asintomáticos.

Durante esta jornada se dio a conocer que durante las últimas 24 horas se registraron 888 casos nuevos y, de ellos, 780 presentaron síntomas y 108 son personas asintomáticas.

La autoridad explicó que “independiente de reportar la cifra total de exámenes positivos como lo hemos hecho constante, esto tiene una importancia para el manejo de esta situación muy relevante, separar estos casos entre sintomáticos y asintomáticos”.

“Importancia clínica”

En el caso de las personas que presentan síntomas, el ministro indicó que estos pacientes “generan un cuestionamiento, una inquietud con respecto a la presión que puede sufrir la red asistencial”.

“Un caso con síntomas puede desarrollar una neumonía, necesitar un ventilador y, en ese sentido, identificar bien quiénes son tiene una importancia clínica para el manejo de ese paciente que nosotros no podemos obviar”.

“Es el parámetro esencial para entender cuán preparada está la red asistencial para atender estos casos“, añadió el ministro.

“Importancia epidemiológica”

En tanto, sobre quienes arrojan positivo en el test PCR pero que no presentan síntomas, Mañalich señaló que “estas personas no van a generar una demanda a la red asistencial, no van a presionar pero tienen una importancia epidemiológica mayúscula”.

De este modo, la autoridad afirmó que “tiene mucha trascendencia identificar a estas personas porque son contagiantes, no sabemos si igualmente que un sintomático o no, pero estos casos son de importancia epidemiológica porque pueden contagiar”.

“El aislamiento, las cuarentenas, el identificar a sus contactos, es esencial para el buen manejo colectivo de esta pandemia. Estos casos son muy importantes desde el punto de vista del manejo de la epidemia“, agregó.

