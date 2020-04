Este miércoles se realiza la reapertura del mall Paseo Santa Filomena, ubicado en la comuna de Recoleta y el centro comercial más grande del sector de Patronato.

En conversación con CHV Noticias, el gerente inmobiliario del recinto, René Henríquez, explicó que “somos los primeros en Santiago en dar una pequeña marcha blanca, tomando todas las medidas que las autoridades han dado”.

El centro comercial consta de 50 locales, sin embargo, no todos abrirán sino que se iniciará con un 40% del total y los mayores operadores lo harán el próximo lunes.

Henríquez, además, explicó que se implementarán una serie de precauciones como sanitizar dos veces al día, el ingreso de 3 o 4 personas por turno a las tiendas y espacios de distanciamiento en las cajas.

En el caso de otros centros comerciales, los locatarios han manifestado que no quieren abrir, pero en este caso, Henríquez afirmó que “aquí ellos nos tocaron la puerta a nosotros”.

“Ellos fueron los primeros que se nos acercaron y nos preguntaron cómo lo podíamos hacer, ahí nos pusimos en contacto con las autoridades, que nos entregaron protocolos y por eso es una marcha blanca”, añadió.

Inicialmente, el horario de funcionamiento será entre las 10 y 17 horas y el gerente añadió otras indicaciones como que los clientes no podrán probarse la ropa, que en cada acceso se va a poner un medidor de temperatura y que no podrán ingresar quienes no tengan mascarillas y guantes.

