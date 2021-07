En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el médico internista del Hospital Sótero del Río, Juan Carlos Said, hizo referencia a la cifra más baja de contagios de coronavirus desde abril de 2020. Esto, luego de que el Ministerio de Salud diera a conocer que, entre el lunes 27 y martes 28 de julio, sólo se registraron 753 casos nuevos de coronavirus en Chile.

“Son cifras, indudablemente, muy buenas. Son un motivo de alegría, creo que el país hace tiempo necesitaba un mayor respiro. Sin embargo, también es importante matizar lo que está pasando y darse cuenta que no estamos en una situación normal aún“, enfatizó.

“Por ejemplo, aún hay 1.600 pacientes hospitalizados por coronavirus, que son más que la capacidad total de camas que tenía el sistema pre-pandemia“. afirmó. Además, advirtió que “los hospitales aún no han podido volver a una normalidad que les permita hacerse cargo de las grandes listas de espera que se han multiplicado producto de atenciones postergadas por la necesidad de atender pacientes con coronavirus“.

El médico hizo hincapié en que, si bien la situación a nivel país ha mejorado, es todavía inestable y los esfuerzos deben ser mantenidos en el tiempo, sobre todo con la llegada de la variante Delta.

“Probablemente lo que despierta más incertidumbre hacia el futuro es pensar lo que está pasando con la variante Delta, que ya está generando en Estados Unidos un incremento de contagios y que, incluso, ha llevado a la necesidad de reimponer el uso de mascarillas producto de la alta contagiosidad de esa variante y del incremento de casos al que está llevando“, señaló.

En cuanto a los motivos de la baja sostenida en las cifras de las últimas semanas, atribuyó un rol clave al proceso de vacunación, señalando la inmunización como una herramienta potente, pero no la única.

“Es muy importante reforzar la vacunación, reforzar la recomendación que dio el Consejo Asesor; que es de, fundamentalmente, avanzar en la vacunación de los niños”, señalando que, con el regreso a clases, estos provocarían un mayor foco de contagio y circulación del virus al ser el sector más amplio de la población sin vacunarse todavía.

“De hecho, ese es un llamado de atención que hay que hacer. Si bien nuestro proceso de vacunación ha sido muy exitoso, el 37% del país no está vacunado con dos dosis. Ese grupo son fundamentalmente niños, personas entre 20 y 40 años, pero también un grupo importante de adultos mayores. Por ejemplo, sobre los 70 años no hemos podido superar el 90% de vacunación”.

En esa línea, remarcó que los adultos y niños no vacunados son potencialmente susceptibles de enfermarse gravemente si no se vacunan: “el llamado tiene que ser acá a reforzar la vacunación, a no bajar los brazos. Qué bueno que estén bajando los casos, pero si acá nos relajamos, dejamos de cuidarnos, dejamos de usar mascarillas, dejamos de ir a tomarnos exámenes precozmente, apenas tenemos la sospecha de haber estado en contacto o habernos contagiado, lo que va a pasar es lo que está pasando en otros países, que es un resurgimiento de los casos, a pesar de la vacunación“.

En cuanto a la pregunta de cómo lograr que las personas que todavía no acuden a los centros dispuestos para las inmunizaciones lo hagan, aseguró que “a esta altura, ya no basta con hacer campañas masivas. Hay que recabar más información, comuna a comuna, de qué está pasando, por qué hay personas que no se han vacunado, y hacer una vacunación ya barrial, cuadra a cuadra“.

El médico manifestó que todas las campañas de vacunación que han sido exitosas han tenido que hacer lo mismo: “la primera etapa es la más fácil, que es cuando se llama a las personas a que se vayan a vacunar y concurran a los lugares de vacunación. La segunda mitad, ya cuando se trata de llegar casi al 100% de la población, suele ser muchísimo más difícil, ya que es ir a buscar a esas personas. Ya no basta con decirles ‘vayan al consultorio'”.

Dio como ejemplo la situación de los inmigrantes en el país, afirmando que suelen contar con una menor tasa de vacunación debido a los temores de deportación “o a que les pregunten información respecto a su estatus migratorio. Entonces, es importante reforzar esos grupos a que confíen en el sistema de salud, hacer campañas orientadas a grupos de migrantes. Porque acá, migrantes, nacionales, extranjeros, todos somos susceptibles del coronavirus y todos nos tenemos que vacunar. Hay que reforzar”.

Para Said, la inmunización total es clave: “La pandemia no va a estar controlada hasta que no estemos todos vacunados. Acá hay que olvidarse del tema de la inmunidad de rebaño, necesitamos 100% de vacunación. La meta es que todo el país esté vacunado: adultos, niños y muy probablemente vamos a necesitar una tercera dosis para todos. Entonces, hay que reforzar ese concepto y que no estamos seguros hasta que todos estemos seguros”.

En torno a las proyecciones de la nueva variante Delta, señaló probable un rebrote “quizá en unas seis semanas” debido al aumento de la movilidad interregional, la vuelta presencial a clases y la habilitación de las fronteras.

“Es probable que rebrotes sucesivos tengan una menor tasa de mortalidad. Es lo que se ha visto en otros países; donde, producto de la vacunación, si bien, aumentan los contagios, estos contagios se empiezan a desacoplar, a separar un poco de los fallecidos, producto de que las personas que se contagian pasan a ser también muchas que están ya vacunadas”, expuso.

También llamó a reforzar el testeo por antígenos a nivel nacional: “es un elemento clave, dado que el antígeno es una forma de detectar el virus en las secreciones respiratorias que nos permite tener un resultado tan rápido como 30 minutos”.

El experto sostuvo que intensificar los testeos mediante este método resolvería uno de los grandes problemas que ha tenido el sistema: la trazabilidad. “Producto de lo que se demora en tomar una PCR, en entregar el informe, muchas veces los pacientes se enteran en forma muy tardía de que están contagiados, y también se enteran sus familiares y sus contactos en forma muy tardía”.

Reforzar la estrategia de testeo por antígenos, así como las vacunaciones en población joven y en niños, y acelerar la aplicación de una tercera dosis son elementos claves que, a su parecer, determinarán “qué tan serio sea este rebrote”.

