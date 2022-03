(CNN Business) – Elon Musk informó que se contagió por segunda vez con COVID-19, pero se siente relativamente bien.

En un tuit publicado en la madrugada de este lunes, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX dijo que “supuestamente lo tengo otra vez (suspiro), pero casi sin síntomas. ¿Cuántos cambios de genes antes de que ya no sea COVID-19?”

Covid-19 is the virus of Theseus.

How many gene changes before it’s not Covid-19 anymore?

I supposedly have it again (sigh), but almost no symptoms.

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2022