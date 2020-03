VIDEO RELACIONADO – ¿Cómo hacer cuarenta? Sólo el aislamiento social reduce el contagio (08:38)

Hace casi un año hablábamos de Chernóbil, una serie de HBO que desempolvó la peor tragedia Nuclear de la URSS en 1986. Las 19 nominaciones de su reparto, dirección, fotografía y otras no sólo confirmaron el éxito rotundo de sintonía de esta producción de excelente calidad cinematográfica, sino que también fomentaron la búsqueda de libros que inspiraron la miniserie.

Uno de ellos es Voces de Chernóbil, de la periodista Svetlana Aleksiévich, que documentó de manera brillante y estremecedora la tragedia a 10 años de sucedida. Por este trabajo, la bielorrusa obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2015.

Lee también: Para ver en familia: Fernando Paulsen recomienda 5 series documentales en cuarentena

En medio de esta emergencia sanitaria mundial -con el aislamiento, personas bajo una mascarilla y guantes, la constante limpieza de calles, y automóviles con altavoces que llaman a no salir de las casas por “lo altamente contagioso del virus”-, me acordé de Chernóbil, en serie o en libro. Ambas retratan hechos que no son como los que vivimos hoy, pero que se parecen.

He escuchado -leído también en las redes sociales- que muchos tienen la intención de leer, pero no logran hacerlo porque no se concentran. A otros no les alcanza el tiempo entre el teletrabajo, los niños y los quehaceres domésticos. Y está otro grupo que necesita de la lectura como vía de escape; o al revés, como la mejor manera de entender esta crisis en la que estamos todos involucrados.

“La demanda ha cambiado radicalmente con esta contingencia”, nos cuenta Fabio Costa de BrosLibrería. Salvo por Cree en ti, de la española Rut Nieves, una obra que, tal como indica su reseña, no es un libro de autoayuda, “sino de autoempoderamiento”.

Lee también: Leer en cuarentena: Alternativas gratuitas y legales para descargar libros electrónicos

En tanto, desde RIL Editores nos cuentan que por estos días están vendiendo mucho más títulos vinculados con la historia y la psicología. Esto, porque los clientes están aprovechando los descuentos que realizan a través de Buscalibre, además de la venta de ebooks en Amabook, Amazon y el servicio de delivery de libros.

En ambas librerías venden a distancia. Algo se había implementado tras el estallido social, descubriendo una buena fórmula. Sim embargo, ahora se han aplicado medidas de higiene en sus repartos y la práctica del cero contacto con el cliente. “Se los voy a dejar a la casa y se los dejo a veces colgando de la reja, con tal de que no haya punto de encuentro” cuenta Costa, quien recibe pedidos los pedidos en su WhatsApp (+569 6646 2750) y luego reparte en Las Condes, Providencia, Vitacura y La Reina.

Lee también: Colección que reúne la obra de Diamela Eltit llegará a librerías en marzo

En RIL Editores, la lista de los más vendidos de las últimas semanas está encabeza por Santiago Caníbal, de los restauradores Fernando Imas Brügman y Mario Rojas Torrejón. Le siguen:

Crónicas de un Santiago oculto.

Punta Peuco: La historia desconocida.

El libro más lindo del mundo

¿Para servir o llevar?

También soy Chile.

La maldad de los buenos.

En BrosLibrería, la demanda se inclina por textos infantiles, de juegos y de historia. De todos ellos, un recomendado de Fabio Costa: Loa a la Tierra, del filósofo coreano Byung-Chul Han, quien relata las dos horas diarias que pasa en su huerto, lo que le produce una gran cercanía con la tierra, una conexión profunda que le permite valorar lo que de ella nace y que le provoca un importante crecimiento personal.

Para escribir este artículo acudí a Twitter e Instagram, sorprendiéndome gratamente con las muchas respuestas que llegaron a mi escueto: “¿Qué leen?”. Aquí van algunas sugerencias:

2666, de Roberto Bolaño

“Tenía una deuda conmigo y la saldé aquí en Alemania. Encontré este libro en 7 euros -unos $6.400- de segunda mano y en excelente estado. Mezcla historias, paisajes de ida y vuelta entre Chile, México, Alemania, España, Francia e Inglaterra. Con una genialidad tremenda de describir países, encuentro y desencuentros. Incomparable pluma de Bolaño!”. Renee Boche (@rineibo, chilena en cuarentena, desde Alemania).

Lee también: “Sí se puede vivir de la literatura”: Francisca Solar y su lucha contra el machismo en el circuito editorial

Menéndez, Rey de la Patagonia, de José Luis Alonso Marchante.

“Son personajes que llegaron con lo puesto a Magallanes y Tierra del Fuego, se enriquecieron con miles de hectáreas a título casi gratuito por parte de los gobiernos de Chile y Argentina entre los siglos XIX Y XX”. Oscar Cáceres (@oscarcaceres).

De animales a dioses, de Yuval Noah Harari.

“Este libro traza la historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica”. Álvaro González (@Alvaro_Scl).

La Última Niebla, de María Luisa Bombal.

“Tenía una deuda personal con ese libro y ahora que lo leo me tiene super cautivado. Por su pluma, lo caóticas y hermosas que pueden ser -al mismo tiempo- sus líneas”. Nicolás Muñoz (@nicomunozc).

El Secreto del Submarino. Mauricio Palma y Daniel Avendaño.

“Releo esta investigación periodística que indaga en uno de los incidentes navales más secretos de la Armada de Chile, cuando un submarino extranjero violó las fronteras navales de Valparaíso y que tras la publicación de este libro, la institución naval tuvo que reconocer, tras 4 décadas de silencio”. Mauricio Palma (@mauropalma)

11 poderes de líder, Jorge Valdano.

“Jorge Valdano fue un futbolista argentino campeón del mundo en 1986, y luego DT de Real Madrid, equipo que fue campeón en manos de quien fuese apodado como “el filósofo del fútbol”. En este libro da la receta del éxito personal, enfocado en el fútbol y en el deporte. Ogazčşenkø (@ogazcsenko).

Y entre un montón de respuestas, rescato la de Edgardo – en Twitter @OtroCucho-: “Desde el 18-O que las lecturas han sido a cuenta gotas. Ahora con el #CoronaVirusEnChile más difícil se ha hecho. Una mente preocupada no puede sumergirse en un libro”.

Quizás cuesta trabajo, pero si lo logramos, nos puede hacer volar mucho más allá de lo que imaginamos, y quién sabe, encontrar las respuestas que buscamos o que jamás imaginamos.

Lee también: Girls can do anything: 5 libros para niñas que quieran acercarse al feminismo