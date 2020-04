Jack Dorsey, cofundador y consejero delegado de Twitter, anunció que donará mil millones de dólares a causas benéficas, entre ellas la lucha contra la pandemia del COVID-19.

A través de su cuenta en la red social, informó que sacará cerca del 28% de sus acciones en Square, compañía de pagos online, aunque, según aclaró, no estará destinado directamente a combatir el coronavirus, sino que, una vez ya controlada la pandemia, irá para apoyar causas ligadas a la educación y salud de las niñas.

“El impacto que tendrá este dinero debería beneficiar a ambas compañías (Twitter y Square) en el largo plazo, porque estará ayudando a la gente a quienes queremos servir. Espero que esto inspire a otras personas a hacer algo parecido”, escribió Dorsey.

A finales de marzo, Twitter rebajó sus proyecciones de ingresos para los primeros tres meses de su ejercicio fiscal del 2020. Esto a raíz de la baja en publicidad que ha sufrido la plataforma a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

