(CNN) – El presidente electo Joe Biden imploró a los estadounidenses este lunes que usaran una mascarilla mientras dura la pandemia de coronavirus, la que lleva 10.018.278 contagiados en total y más de 230 mil muertos.

“Tal vez salvamos la vida de una persona que trabaja en su tienda local. Tal vez salve la vida de un miembro de su lugar de culto. Tal vez salve la vida de uno de los maestros de sus hijos. Tal vez te salve a ti la vida. Así que, por favor, les imploro, usen una mascarilla“, dijo tras anunciar el grupo de expertos en salud pública que conformará su comité asesor para el COVID-19.

“Hazlo por ti mismo. Hazlo por tu vecino“, añadió el demócrata que alcanzó los 279 votos electorales en las elecciones presidenciales, a falta de tres estados por confirmar sus resultados.

Agregó que usar una mascarilla no es una declaración política, sino “una buena manera de comenzar a unir al país”.

“No seré presidente hasta el 20 de enero”, comentó el ex vicepresidente de Barack Obama, junto con agregar que “no importa por quién votaste, dónde estuviste antes del día de las elecciones. No importa tu partido, tu punto de vista. Podemos salvar decenas de miles de vidas si todo el mundo usara una máscara durante los próximos meses. No vidas demócratas o republicanas, vidas estadounidenses “.

Añadió que quiere dejar claro que el objetivo de una mascarilla “no es hacerte la vida menos cómoda o quitarte algo”. “Es devolvernos algo a todos: una vida normal”, complementó.

“Y las mascarillas son fundamentales para hacer eso. No será para siempre. Pero así es como conseguimos que nuestra nación vuelva a crecer económicamente. Para que podamos volver a celebrar cumpleaños y días festivos juntos, para que podamos asistir a eventos deportivos juntos, de vuelta a las vidas y conexiones que compartimos antes de la pandemia “.

Finalmente, concluyó que “podemos controlar el virus, se lo prometo. Podemos reconstruir nuestra economía mejor que antes. Podemos abordar las disparidades raciales que dañan nuestro país. Está en nuestro poder. Así que usemos una máscara”.