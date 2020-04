La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se sumó este martes al #SafeHands Challenge y compartió un video con un meticuloso lavado de manos.

La iniciativa viral es impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de educar a la población con respecto a la forma correcta de lavarse las manos y prevenir el contagio del COVID-19.

La ex mandataria chilena detalló que fue nominada por la vicesecretaria de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, y a su vez invitó a sumarse al reto a la secretaria general de la ITUC, Sharan Burrow; la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; y a Catarina de Albuquerque, relatora especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento.

En el video, Bachelet también realizó un llamado al acceso universal al agua al señalar que “mientras el mundo continúa luchando contra la pandemia del COVID-19, necesitamos continuar lavando nuestras manos regular y meticulosamente”.

“Es una de las cosas más simples y efectivas que podemos hacer para estar a salvo. Pero muchas mujeres y niñas, especialmente en áreas rurales, están arriesgando su salud y seguridad caminando largas distancias para proveer de agua a sus familias“, continuó.

“El acceso al agua no debe ser un privilegio, es un derecho humano. Ahora más que nunca no podemos dejar a nadie atrás. Manténganse a salvo”, cerró.

