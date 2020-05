El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, decidió no autorizar la continuación de funcionamiento para el mall Apumanque, aunque revaluará la medida dentro de una semana.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el jefe comunal expresó que pese a ser “exitoso”, hubo falencias en el plan piloto, sin embargo, la razón de cerrar el centro comercial se debe al contexto nacional de aumento de contagios.

En detalle, según la autoridad hubo tres fallas, dos solucionables y una más compleja. “Hubo comerciantes que citaron a trabajar a empleados de comunas que están en cuarentenas y eso no puede ser. Tuvimos clientes incógnitos para ver si los dependientes reaccionaban, sin embargo, no lo hacían. El punto más complejo son los adultos mayores, a quienes no podemos prohibirles la entrada”.

“La vida es lo primero, la economía viene después”, señaló Lavín, argumentando que no se puede dar la señal de la apertura de un mall cuando se está en un contexto nuevo.

En esa línea, solicitará a todos los centros comerciales no abrir hasta que se estabilicen los contagios. “Vámonos con mucho cuidado, hagamos experiencias piloto, pero en términos cautos”, agregó.

Por otro lado, la autoridad indicó que es “una muy mala señal” que las empresas repartan utilidades mientras se acogen a la Ley de Protección del Empleo.

“Los sacrificios tienen que ser compartidos. Es una muy mala señal que se diga que vamos a sacrificar a estas personas, pero los que están acá arriba no los vamos a sacrificar”.