El diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper presentó un proyecto de reforma constitucional para que el borrador de nueva Constitución asegure, entre otros aspectos, la propiedad de los fondos de pensiones de las personas.

Durante la tarde del martes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, adelantó a CNN Prime de CNN Chile que el Gobierno ingresará la próxima semana un proyecto de reforma constitucional para que se declaren como inexpropiables los fondos de pensiones.

“Me comprometí de forma explícita (ante la comisión de Constitución de la Cámara), no solo estoy dispuesto, lo vamos a hacer”, afirmó.

En ese sentido y ante la preocupación de un sector del mundo político por la discusión sobre el tema en la Convención Constitucional, el parlamentario de oposición ingresó la iniciativa que contempla una modificación al artículo 135 inciso final de la actual Carta Magna.

“El texto de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, el derecho de propiedad sobre las cotizaciones previsionales presentes y futuras, incluyendo el derecho a elegir libremente el sistema previsional aplicable, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, dice el artículo único del proyecto.

Respecto al anuncio de Jackson, el diputado lo calificó como “un avance”. “Pero si la Convención no hace mención explícita, no me parece sustantivo. La solicitud a Giorgio Jackson es que influya en su coalición en la Convención para que haya tranquilidad en este tema”, agregó.