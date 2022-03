En plena sesión del pleno de la Convención Constitucional, la convencional Teresa Marinovic afirmó que la machi Francisca Linconao se “abraza con los comunistas“.

En respuesta, la representante del pueblo mapuche en el órgano redactor manifestó que “así como dice la Teresa Marinovic, que nosotros nos abrazamos con los comunistas, yo puedo abrazarme con cualquiera”.

“Yo no tengo jefe ni patrón aquí que me diga ‘puede hacer una cosa o no puede hacer'”, manifestó la convencional.

Posteriormente, la machi aseveró: “Deja de hablar leseras, señora Marinovic”.

Tras ello, debido a que fue aludida directamente, Marinovic tuvo la posibilidad de responder en la sesión de la CC a la machi.

En ese sentido, afirmó que “no entiendo ese abrazo como una relación superior-subalterno, sino simplemente como señal de alianza, que es lo que dije en mi discurso”.

"Sin tierra no hay espiritualidad, no hay lengua, no hay salud propia, ni educación propia".

En tanto, la constituyente Marinovic dijo que “quienes hablan en nombre de pueblos indígenas no tienen derechos ni fundamentos para arrojarse esa representación (…) el indigenismo es una marca comercial”.