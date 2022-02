Durante esta jornada, el pleno de la Convención Constitucional (CC) comenzó a discutir y votar de manera general las primeras normas que podrían quedar establecidas en el proyecto de nueva Constitución.

Este martes se votarán los artículos que fueron visados por la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional. El texto final está compuesto por 16 artículos.

Sobre el histórico proceso, el convencional Raúl Celis expresó que “hoy día comienza el partido. Hoy día comienza el estudio de las normas constitucionales y dentro de la semana debiésemos tener, en las votaciones particulares, las primeras normas de la nueva Constitución. Eso es lo que se juega”.

Sobre la votación de los Sistemas de Justicia, Celis adelantó que varios artículos serán rechazados por parte de la derecha.

“Sí se van a rechazar diversos artículos que propone la comisión de Justicia porque a nuestro juicio, no es conveniente para el país que existan dos sistemas de justicia paralelo, uno nacional y otro indígena. Eso creo yo que no va a funcionar bien en nuestro país, además se establecen una serie de normas que afectan a la autonomía y la independencia del Poder Judicial, por esas razones es que varios artículos van a ser votados en contra”, dijo.

Sobre su responsabilidad ante un eventual rechazo de la nueva Constitución, Celis expresó que como colectivo “nosotros tenemos responsabilidad y hemos tratado de ser muy responsables en la construcción de acuerdos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a lograr consensos, a buscar acuerdos con otros sectores políticos, pero nosotros pesamos menos que 1/3 y 1/3 es clave para la formación de los quórum que exige la ley. Entonces, no hemos sido nosotros los que no hemos querido llegar a acuerdos, la verdad es que no nos han tomado mucho en cuenta, pero espero que eso empiece a cambiar a partir de hoy”.

Respecto al mismo punto, y en relación a los dichos del convencional Felipe Harboe sobre que “el Frente Amplio y el Colectivo Socialista tienen la principal responsabilidad del éxito o del fracaso de este proceso constituyente”, el convencional Daniel Stingo (FA) expresó: “Yo diría que Felipe Harboe tiene que hacerse un poquito cargo de lo que ha sido la historia y de que él también está acá. Él renunció a ser senador para ser constituyente y también es responsable con nosotros”.

“Nosotros estamos actuando con los pueblos originarios, con los movimientos sociales, con los socialistas, con los comunistas y todo el mundo porque se tiene que aprobar con 2/3. Entonces, si no se aprobó por 2/3 no valió la pena”, añadió.

Por su parte, la convencional Cristina Dorador puntualizó que “estamos mucho más cerca, después de siete meses de trabajo ya estamos concretando las ideas que en un principio eran ideas de cómo lograr cambios transformadores para Chile y ahora ya lo estamos viendo en concreto en que todo el Pleno, nos juntamos a votar y a deliberar las propuestas que han salido de las comisiones respectivas”.

En cuanto a un eventual rechazo de los Sistemas de Justicia por parte de los convencionales de pueblos originarios, Dorador expresó que “nosotros vamos a aprobar, de hecho la idea de hablar de sistemas de justicia es muy interesante porque se abre a que hay más de una forma y eso también lo estamos viendo en sistemas de conocimiento, de darle espacio a todas las visiones y a todas las formas de poder ejercer justicia”.

“Yo creo que entre medio de las votaciones van a haber probablemente conversaciones para ponernos de acuerdo, porque también hay que pensar en el país completo y es parte de los desafíos que tenemos como Convención Constitucional”, zanjó.