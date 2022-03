El pasado martes la Convención Constitucional aprobó en particular el artículo que garantiza los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, incluyendo el derecho a una maternidad protegida y a la interrupción voluntaria del embarazo, entrando oficialmente al borrador de la nueva Constitución, lo que trajo celebraciones desde el sector feminista, pero también críticas de parte de sectores de la derecha.

La periodista de CNN Chile en el órgano constituyente, Josefina de la Fuente, detalló que el inciso 2, que establece específicamente que el Estado garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, fue aprobado con 108 votos a favor, lo que provocó que las convencionales feministas salieran a celebrar con las mujeres que esperaban el resultado a las afueras del ex Congreso Nacional.

Por otro lado, las voces críticas al hecho han surgido no solo desde la derecha, sino también de la Iglesia Católica, donde acusan que no se establece explícitamente un límite en el derecho al aborto.

Fue la convencional Rocío Cantuarias (Ind-RN), quien se pronunció al respecto frente a la prensa, manifestando que es “muy lamentable que se haya consagrado este ‘derecho‘ a asesinar a un ser humano que no ha nacido, creo que es una noticia muy mala para nuestro país y nuestra sociedad”.

“Que nuestros convencionales estén preocupados de la defensa férrea de los derechos de la naturaleza y de los derechos de activistas indígenas, en lugar de aquellas vidas indefensas, me parece que es una idea muy equivocada”, dijo la convencional.

Asimismo, agregó que “creo que abortar a los 9 meses o a la semana es igual de grave, porque no creo en el asesinato o en la no defensa de la vida de seres humanos”. Esto, a pesar de la evidencia médica establece que es imposible “abortar” (interrumpir el embarazo) propiamente tal en una etapa de gestación tan avanzada, en que se produce el parto. De hecho, la definición de aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “la interrupción del embarazo cuando el embrión todavía no es viable fuera del vientre de la mujer, siendo la viabilidad extrauterina del producto un concepto médico que gira en torno a las 22 semanas de gestación o con un producto de al menos 500 gramos de peso”.

En tanto, la Conferencia episcopal emitió a través de su cuenta de Twitter un comunicado al respecto, sosteniendo que “estableciendo el aborto como un derecho constitucional sin ninguna restricción, cualquier ley que pretenda regularlo puede ser declarada inconstitucional“, agregando, al igual que la convencional Cantuarias y otras voces, que “de esta manera, podría darse el caso de que fueran abortadas criaturas incluso de siete u ocho meses, a punto de nacer”.

Asimismo, consignaron, “con el Papa Francisco volvemos a decir: Si la dignidad de la persona humana no queda a salvo y, por el contrario, consideramos a algunos menos valiosos o descartables, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad“.