Durante esta jornada, el convencional del distrito 7, Jorge Arancibia, publicó un video a sus redes sociales, donde exponía fragmentos del discurso de su par, Manuel Woldarsky.

En este, el ex perteneciente a la Lista del Pueblo, aseguraba que “las reglas de este arreglo de paz, hecho a puertas cerradas, hace bien inhumano el trabajo más importante que cualquier ciudadano y ciudadana ha tenido en la historia de Chile. No creo que estamos perdiendo la credibilidad, sino que la estamos ganando, porque antes no había nada“.

Sin embargo, era interrumpido por una música que invitaba a mofarse de las palabras del convencional, acompañada por imágenes de distintos constituyentes disfrazados dentro del pleno y también por otros cantando. Además, al final del video se pueden observar fotos de algunos payasos.

“Es difícil pretender querer la mejor constitución de toda nuestra historia, si estos sectores de extrema izquierda se esfuerzan cada día en seguir desprestigiándola con sus locuras“, señaló.

Cabe recordar, que hace unos meses se aprobó en la convención “voto político” por parte de la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional, en contra de Arancibia, que le impidió participar en las audiencias públicas que realizó la comisión.