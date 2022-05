La nueva entrega de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la segunda semana de mayo, arrojó el primer aumento en seis semanas de la opción Apruebo para el plebiscito de salida.

En definitiva, la opción llegó a un 38%. Por otro lado, el Rechazo registró una baja de dos puntos, alcanzando el 46%.

La confianza en la Convención Constitucional aumentó por primera vez en las últimas cuatro semanas: registró un alza de cinco puntos, alcanzando un 45%. Asimismo, la desconfianza cayó de 58% a 54%.

Respecto a la participación en el plebiscito de salida, un 85% de las y los encuestados asegura que irá a votar, mientras que un 10% se encuentra indeciso.

Aumento en la aprobación del presidente Boric

El presidente Gabriel Boric también anotó un aumento en la aprobación de su gestión: alcanzó un 39% de aprobación frente a un 50% de desaprobación. Por otra parte, un 6% no aprueba ni desaprueba y un 5% no sabe o no responde.

Según el sondeo, las principales razones que tuvieron los encuestados para aprobar su administración son que representa un cambio (32%) y su programa de gobierno (24%).

Las principales razones para desaprobarlo son la delincuencia y el orden público (29%), la economía y el costo de la vida (21%).