¿Qué es la verdad? Algo tan subjetivo que ha sido tema de debate durante los últimos siglos por diferentes pensadores. Entre ellos, se encuentra el primer expositor de la versión 2023 de Congreso Futuro: “Sin Límites”, Werner Herzog.

Bajo el lema “El Futuro de la Verdad”, el director de cine y guinista expuso sobre un hecho que, acorde a sus palabras, ni filósofos, matemáticos o el papa pueden dar una respuesta. Teniendo en cuenta los recuerdos como parte irrefutable de la verdad, para Herzog existe un hecho que está ligado con la respuesta del cerebro para moldear y formar recuerdos que realmente sean confiables. Ante esto, la historia sería una construcción que tiene que ver con las intervenciones y los diferentes puntos de vista, no solo con una verdad absoluta.

Herzog, se refirió al panorama actual y trazó la línea invisible de las fake news debido al apogeo de Internet y las redes sociales. “Sabemos, por ejemplo, que estadísticamente las fake news y las mentiras que se divulgan por Internet lo hacen tres veces más rápido que la información certera. Por lo tanto, hay una epidemia de fake news y es alarmante”, señaló.

El director de cine mencionó que, por parte del cerebro humano, “existe un cierto nivel de tolerancia a las mentiras que está incrustado”, por lo que la verdad tiene distintas apariencias, siendo esto uno de los principales motivos para creer que la verdad no es absoluta.

Pero, ¿cuál es el futuro de la verdad? Herzog fue claro: “la verdad tiene facetas muy extrañas, ha estado presente desde siempre y me vuelvo a plantear esta pregunta, ¿nos estamos desplazando hacia la era de la verdad? Creo que no. La verdad no tiene futuro, y tampoco tuvo un pasado”.