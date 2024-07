“¿Se ha preguntado usted de qué depende?”: La reflexión tecnológica de Fernando Paulsen tras la caída de Microsoft

El panelista de CNN Chile Radio comentó la reciente falla informática de Crowdstrike que causó estragos en los sistemas de trabajo de empresas de todo el mundo. "A veces hay que mirarse al espejo con un poquito más de humildad y decir: 'Saben qué, hay cosas que dependo y no entiendo'".

¿Se ha preguntado usted alguna vez de qué depende?

Usted va a decir: “yo dependo de un sueldo o un ingreso constante, o dependo de otras variables”. Por ejemplo, tener acceso al descanso, al ocio, al deporte, la tranquilidad de caminar por la calle, de poder crear una familia, proyectar nuevas generaciones.

Sí, pero hay otras variables que son imprescindibles y cada vez son más urgentes. Basta que imagine quién le robó el celular y trate de pensar. Ahí está todo. Tiene sus accesos de entrada a su banco, tiene las fotos de la familia que parecía que eran exclusivamente suyas. No. Y además, ese celular, le digo, tecnológicamente no responde a usted, responde a un código y si ese código es averiguado por cualquier malhechor, bueno, el celular es de él.

Desde ese punto de vista, ¿qué tanto depende? Que le cambien las cosas de un día para otro en términos de una tecnología que usted usa, pero que no necesariamente entiende. Miren lo que está pasando en estos momentos en todo el mundo con la caída de Microsoft. A veces hay que mirarse al espejo con un poquito más de humildad y decir: “¿saben qué? Soy muy chorito, soy fantástico, lo hago estupendo, pero dependo de cosas que no entiendo, que no están a mi alcance de poder superarlas y que de repente se me acercan mucho”.

Hoy muchas personas en los aeropuertos del mundo vieron directamente esa dependencia que es tremenda. Así que aprendamos un poquito más.