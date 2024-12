Mónica Rincón y proyecto para extender postnatal femenino: “En vez de postnatal de un año para ellas, mejor hagan algún periodo irrenunciable para ellos”

Ojalá todos los diputados se opongan y que los hombres un día marchen, como he dicho otras veces, por su derecho a un postnatal irrenunciable. Porque la igualdad de género será también puertas adentro o no será.

¿Un año de postnatal irrenunciable para las mamás? Tenía que ser un diputado el de la idea, que además de mala, en el contexto actual de Chile tiene cero de feminismo. Algo así como “sigamos haciendo más difícil que contraten mujeres”, mientras para los hombres traer hijos a este mundo no les afecta en nada su vida laboral.

Si de veras compartiéramos el postnatal, algo que es ahora voluntario -solo se lo toman algunos días y el 0,01% de los hombres-, el empleador contrataría a los o a las mejores, y no a quien no se vaya a hacer cargo de los hijos. Un gran beneficio para los niños sería tener una segunda figura significativa cerca. Y si un día hay postnatal para padre y madre, no deben ser simultáneos, para así extender el tiempo en el que el recién nacido está bajo cuidado de sus progenitores.

De paso, aumentaría la empatía con ellas si ellos, por un periodo al menos, se hacen cargo 100% de sus hijos mientras la mujer trabaja. La idea -en todo caso- de extender el postnatal femenino no es nueva. En su precandidatura, Alberto Mayor propuso alargar el postnatal a ocho meses para las mamás y apenas dos semanas para los hombres.

Muchos se justifican con la lactancia. Dato: igual la pareja puede llevarle la guagua a la mujer al trabajo; digo, si se trata de eso. En vez de postnatal de un año para ellas, mejor hagan algún periodo irrenunciable para ellos, y antes que eso, sala cuna.

Ojalá todos los diputados se opongan y que los hombres un día marchen, como he dicho otras veces, por su derecho a un postnatal irrenunciable. Porque la igualdad de género será también puertas adentro o no será.