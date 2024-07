Paulsen y las campañas presidenciales en EE.UU.: “A estas alturas, Biden y Trump son caricaturas de humanos”

El panelista de CNN Chile Radio abordó las elecciones norteamericanas, los cuestionamientos al actual Presidente Biden por su candidatura a la reelección y el intento de magnicidio que fortaleció la carta de Trump.

Uno se queda paralizado tratando de recordar la hebra del discurso que estaba profiriendo y revela una imagen de fragilidad impropia del gobernante del país más poderoso de la planeta. Otro termina con una oreja perforada en un atentado criminal en su contra y sale más fortalecido que nunca.

Los símbolos que la gente aprecia para tomar sus decisiones de voto a veces pueden pender de un hecho dramático o uno ridículo o de un condoro verbal o de un discurso en blanco y negro donde se prometa bala para muchas cosas.

A estas alturas Biden y Trump son caricaturas de humanos donde lo que importa es cuál se cree puede enfrentar mejor lo interno y lo externo y las encuestas favorecen a Trump. Así como Biden escogió en su elección para presidente a una mujer negra como vicepresidenta mandando un mensaje simbólico de interés en la igualdad y el despliegue político de la mujer estadounidense, Trump ayer hizo otro tanto escogiendo al senador por el estado de Ohio, J.D. Vance, de 39 años, complementando etariamente su candidatura con un partner 44 años menor.

Las formalidades ya están hechas, pero ayer se supo que a Biden le diagnosticaron COVID-19 como si faltara algo para hundirlo un poco más.

Quizás este COVID se transforme en la ganzúa que los demócratas están buscando para cambiar candidato. No hay mucho tiempo. Si no se resuelve luego un posible cambio, esta elección corre el riesgo de convertirse en un meme sobre ver el barranco y creer que todavía se tienen las condiciones juveniles del salto largo. La madurez por edad es prueba de experiencia y conocimiento. Sí, siempre que te parezcas a Superman en Estados Unidos y no haya Kriptonita cerca.

El reloj sigue su curso, también los candidatos. La más performática de las elecciones mundiales está llegando a su resolución y lo está haciendo en su estilo único. Uno va a ganar, el otro va a perder y el mundo se debiera preparar para un show que nadie más que Estados Unidos tiene el talento para hacer.