El duro choque con la realidad que ha tenido el Gobierno exige hacer un análisis más profundo acerca de qué es lo que realmente espera el país de su clase política y qué fue lo que hizo que un gobierno con altos índices de aprobación y con una gran votación, en menos de un mes viera tan reducido todo su apoyo.

En primer lugar, es indudable que al gobierno le ha pasado la cuenta la falta de experiencia para gobernar, lo cual no apunta a un aspecto meramente etario, sino que dice relación con la verdadera actitud de renovación que debemos vivir quienes nos dedicamos a la política y con entender el ciclo político que vive Chile, y es precisamente en dicho aspecto, en donde el Gobierno no ha entendido, o bien ha interpretado mal lo que la ciudadanía espera.

Por otra parte, se suma además la complejidad de los temas que existen hoy en la discusión política, que sin duda han marcado una serie de dificultades para las autoridades gubernamentales.

A lo anterior, se agrega un aspecto que es aún más profundo, y que dice relación con el rol que cumplieron como oposición quienes hoy son gobierno. En tal sentido, el mayor problema del actual gobierno radica en el estándar que ellos mismos se autoimpusieron al criticar de manera destemplada e incluso injusta muchas veces al anterior gobierno, y que hoy, naturalmente, se les exige a ellos también.

No deja de llamar la atención, por ejemplo, que a pesar de que Chile ha sido premiado por su manejo contra la pandemia y que podamos exhibir logros que nos permiten posicionarnos entre los mejores del mundo, la actual jefa de gabinete en un rol que aparentaba ser técnico, llegó a sostener que este era el peor Gobierno que le haya tocado a la medicina en Chile y que hasta el momento no se ha escuchado retracto o explicación; o que quienes impulsaron y aprobaron cuatro retiros de los fondos de pensiones siendo parlamentarios de oposición, hoy se opongan con tanta firmeza y expliquen todos los efectos negativos que hasta hace un par de meses se opusieron a escuchar, o en general, los llamados a la responsabilidad fiscal que previamente nunca escucharon.

Urge una genuina autocrítica por parte del gobierno, que no solamente se base en los errores de gestión del último mes, sino que también en el verdadero origen del problema del gobierno actual y que empieza con el rol que ejercieron siendo oposición. El duro choque con la realidad ha sido en parte, por haber renunciado a que la política es un canal de diálogo, y no solamente la imposición de ideologías, tal como la ciudadanía le ha hecho saber y cuyo golpe, parecen aún no acusar.