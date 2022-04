Luego que el jefe comunal de Recoleta aseguró que el programa de gobierno del presidente Boric “no tiene viabilidad política”, las ministras invitaron a contribuir para sacar adelante las propuestas del Ejecutivo. “Los necesitamos a todos y todas, no dependen exclusivamente del Gobierno y en eso los alcaldes puedan jugar un rol importantísimo. No restarse y no tomar palco”, dijo Camila Vallejo.