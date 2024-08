Columna de Mónica Rincón | Chile país de eufemismos: un error que se repite no es error, es decisión

En este país el miércoles será formalizado Luis Hermosilla por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios y parece de cajón que la Fiscalía pida Prisión Preventiva; que no es un castigo anticipado y que más que se justifica.

Chile país de eufemismos: donde al delito se le llama error; delincuente al que roba sin cuello y corbata; y sólo las faltas a la ley de los con más recursos llevan el apellido de PRESUNTAS.

Porque Hermosilla se expone a pena de cárcel, porque con Villalobos y los dos funcionarios públicos formarían una pandilla (remítase a Código Penal no me las estoy dando de poeta), por reiteración y por el tipo de delitos que un abogado no puede desconocer.

Lo dijo clarito en el audio publicado por CIPER… CITO: “Esta wea es: delito”. Pero también, por las redes que este también lobbista tenía y aún tiene, porque hay más aristas como la del exdirector de la PDI, por sus amistades con políticos de diversas tenencias y porque Chile está cansado de que la justicia tarde o no llegue y que no sea ciega sino medio tuerta.

Por todo eso merecemos tener razones que cambien la percepción que tienen los chilenos, como advirtió la relatora de la ONU, de que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Y eso depende, entre otras cosas, de la dureza con la que se afronte casos como este en que es la fe pública la que se daña y el patrimonio fiscal.

Mes a mes, ¿por qué tantos sobres con efectivo?, arriendos súpermega caros y dinero que no se declara al SII, mes a mes. Para no olvidar: un error que se repite no es error, es decisión.