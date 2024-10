Columna de Camila Flores: Ajustar la Ley de Armas

La diputada RN se refirió al "endurecimiento" de la Ley de Control de Armas y cómo, a su juicio, ha afectado a atletas, entregando argumentos sobre el proyecto de ley que ingresó y que busca revertir ciertas trabas.

Según los datos proporcionados por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), se ha observado un incremento en las inscripciones de armas de defensa en el último año, destacando un aumento del 18,6%. Estas cifras sugieren que la adquisición de armas se ha convertido en una opción cada vez más común debido al aumento de la criminalidad, lo cual es preocupante, ya que indica que la ciudadanía está considerando la autodefensa como una medida necesaria ante la sensación de impunidad frente a la delincuencia y los hechos de violencia.

En nuestro país tenemos un sistema demasiado estricto en materia de control de armas, esto quedó en evidencia tras la medalla de oro obtenida por Francisca Crovetto en Tiro Skeet, convirtiéndose en la primera mujer chilena en lograr este hito en los Juegos Olímpicos de París 2024. Este logro, sin embargo, puso en el debate la necesidad urgente de revisar la normativa actual sobre el control de armas.

Siempre he creído firmemente en la importancia de garantizar la seguridad pública, pero también considero esencial que las leyes no se conviertan en un obstáculo innecesario para quienes adquieran armas de manera responsable, este es precisamente el caso de los deportistas que practican disciplinas de tiro en Chile. El reciente endurecimiento de la Ley de Control de Armas ha afectado desproporcionadamente a estos atletas, pero también a quienes legalmente quieren ejercer su derecho adquirir un arma de forma legal, imponiendo restricciones que no se ajustan a la realidad.

Crovetto es una inspiración para todos y nos demuestra que, si eliminamos las trabas burocráticas, el talento chileno puede brillar a nivel mundial. Es por eso que presenté un proyecto de ley, para que quienes practican tiro deportivo tengan un marco normativo adecuado que les permita entrenar y competir en condiciones óptimas.

Esta iniciativa no busca relajar las medidas de seguridad, sino adecuarlas a la realidad de los deportistas. Las federaciones deberán cumplir con estrictos requisitos para garantizar la seguridad en sus instalaciones y registrar adecuadamente el equipamiento. De esta manera, aseguramos que el control de armas se mantenga sin entorpecer el desarrollo del deporte.

El problema está en aquellos criminales que recurren al armamento de manera ilegal. Ya sea por armas hechizas, por el comercio informal o el mercado negro. Entonces, esperaría, que la preocupación de parte del gobierno no esté en perseguir a las personas que compran un arma legalmente o los clubes de tiro que cumplen con todos sus requisitos, sino que la preocupación esté en aquellos criminales que adquieren estas armas de manera ilegal.