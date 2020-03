Con la cuarentena preventiva por el COVID-19, hay muchos que han optado por quedarse en casa y comenzar a ver todas esas películas que tenían guardadas y que, por distintos motivos, había sido difícil continuar incursionando.

Uno de los géneros preferidos es sin duda el terror, donde la historia de El Conjuro ha hecho que más de alguno se despegue de su asiento por el susto.

La última vez que se vio en la pantalla grande la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, fue en 2016. Ahora, cuatro años después, la trama tendrá un esperado y escalofriante cierre.

Todo esto porque su su guionista, David Leslie Johnson-McGoldrick, comentó a través de su cuenta de Twitter, que será un filme completamente distinto a los dos primeros, asegurando que no seguirán la fórmula de explorar otra casa embrujada, aunque decidió no revelar exactamente cómo se diferenciaría de sus predecesoras.

I was not extensively involved in "Malignant" — all I can say is that you should see it as soon as you have a chance.

C3 is a completely different movie than the first two. The franchise is expanding beyond the "haunted house" formula.

— David Leslie Johnson-McGoldrick (@bravecarrot) March 21, 2020