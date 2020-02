Este domingo 9 de febrero se vivirá una nueva edición de los premios Oscar, uno de los eventos más esperados de la industria del espectáculo, que -por tercer año consecutivo- será emitido por las pantallas de Chilevisión.

La transmisión en vivo comenzará a las 22:00 horas y nuevamente contará con la conducción de Millaray Viera y Jean Philippe Cretton, quienes estarán acompañados de los críticos de cine René Naranjo y Ana Josefa Silva para comentar cada detalle del certamen más importante de Hollywood. A cargo de recoger los comentarios en las redes sociales estará Daniela Urrizola.

Lee también: Estos son todos los nominados a los premios Oscar 2020

“Como Chilevisión estamos muy contentos de poder transmitir nuevamente los premios más importantes del cine mundial y traerlos al país a través de nuestras pantallas en una alianza estratégica con TNT”, dijo Antonio Peredo, productor ejecutivo del programa.

Además, para complementar la transmisión televisiva, Turner Chile preparó un programa especial que será emitido por Chilevisión.cl y a través de la cuenta del canal en Facebook y Youtube. El espacio, que será conducido por Nicolás Copano, tendrá comentarios en profundidad acerca de los nominados y protagonistas de la ceremonia.

En la versión 2020, la cinta que tiene más posibilidades de triunfar es Joker, con 11 nominaciones. Por otro lado, El Irlandés, Érase una vez en Hollywood y 1917, con 10 nominaciones, también encabezan la lista de las favoritas. En tanto, Bong Joon Ho, con Parásitos, consiguió seis nominaciones.

La jornada también contará con presentaciones de artistas en vivo como, Elton John, Idina Menzel, Cynthia Erivo, Randy Newman y la actriz de This is Us Chrissy Metz, quienes interpretarán canciones nominadas.

Lee también: La deuda de las Oscar con las directoras: Solo 5 mujeres han sido nominadas

Además, este año Billie Eilish -la cantante estadounidense que recientemente arrasó en los Grammys obteniendo 4 estatuillas- se presentará en un show especial.

Tal como en el año anterior, la gala no contará con un anfitrión titular, sino que las actrices y actores que triunfaron en 2019 -como Regina King, Mahershala Ali, Olivia Colman y Rami Malek- estarán a cargo de presentar los distintos premios y momentos de la gala.

TNT: Alfombra roja y en idioma original

Si lo que quieres ver es todo el glamour de las celebridades y sin traducciones, la transmisión de TNT y TNT Series puede interesarte.

Ambos canales realizarán una amplia cobertura desde el momento en que los nominados saludan a los fanáticos en su paso por la alfombra roja, a partir de las 20.30 horas, con entrevistas al paso de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky.

Luego, a las 22.00 horas, comenzará el show en vivo desde Los Angeles con los comentarios y datos curiosos de Rafa Sarmiento, Ileana Rodríguez y César Cardoza. A través de TNT estará doblado al español, mientras que por TNT Series será en idioma original.

Además, este año TNT hará una previa, llamada Camino al Oscar, con todas aquellas cintas que hicieron historia en alguna de las ediciones de los premios, como como Interestelar (2014), Spotlight (2015), Whiplash (2014), El Origen (2010), Django sin Cadenas (2012) y Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos (2016). El especial comenzará a emitirse desde el lunes 3 hasta el sábado 8 de febrero.

Lee también: Las 5 actuaciones por las que Joaquin Phoenix ya se merecía el Oscar antes del “Joker”