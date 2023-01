Este domingo finalmente se estrenó en HBO y HBO Max el esperado primer capítulo de The Last of Us, la nueva serie basada en el icónico videojuego.

Esta adaptación se centra en la historia conocida en el primer juego, donde Joel, un contrabandista, cuida a una pequeña Ellie luego de que el mundo colapsara tras una pandemia.

La pandemia, originada 20 años antes por un virus parasitario de origen fúngico, causó que gran parte de los humanos se convirtieran en horribles criaturas caníbales.

El primer episodio de The Last of Us no defraudó y hay quienes ya le dan el galardón a la mejor adaptación de videojuegos de todos los tiempos. Cientos de fanáticos acudieron a las redes sociales para manifestar sus opiniones y compartir divertidos memes.

El juego / La serie / Yo en ambos

#TheLastOfUs pic.twitter.com/ApJAzMPybp — Cristian Miller (@Cristian568gtz) January 16, 2023

No hay mejor imagen que me represente en estos momentos como está, te amo the last of us. pic.twitter.com/Kf9NoJuoiZ — Sebastian (@juseroco17) January 16, 2023

Yo después de ver el primer episodio de la serie de #TheLastOfUs pic.twitter.com/g1NBMKC7ox — Yorch (@Freek_Online) January 16, 2023

– Guillo, te gustó el capítulo de The Last Of Us?

– pic.twitter.com/lKMP7NMEvw — Guillermo Leoz (@guilloleoz) January 16, 2023

Yo apenas salió Pedro Pascal en el primer episodio de The Last of us: pic.twitter.com/FXLwJDg8Uq — HeyThiare. (@horaciobiased) January 16, 2023

Todos después de ver el primer episodio de #TheLastOfUs: pic.twitter.com/G4YE11fLmI — Somos Geeks (@somosgeeksnews) January 16, 2023

Esta SÍ es una buena adaptación de videojuegos #TheLastOfUs pic.twitter.com/ddHcZqqhEY — Gabowan 🏳️‍🌈 (@soygabowan) January 16, 2023

En mi boda/ Hoy en el estreno de The Last of Us pic.twitter.com/HaKKflFybK — MadMatt (@mateocortes_99) January 15, 2023

preparada para el capítulo 1 de the last of us 🤙🏻 pic.twitter.com/LofTIagpwp — •ʙᴇʟᴇɴ• (@belxauron) January 16, 2023

los que vean the last of us sin saber nada del juego / los que vean the last of us sabiendo lo que pasa en el juego pic.twitter.com/NxTgAYZVHZ — diego (@pelirrojohungry) January 14, 2023

Nunca he jugado The Last of Us, solo he visto uno que otro gameplay, y para ver el estreno del primer episodio esta buena e interesante la verdad pic.twitter.com/fY77WUFAcX — SoyJorge47 (@SoyJorge47) January 16, 2023

El primero de la serie de The Last of Us pic.twitter.com/Ym8EPISpMY — Top-i (@ash9811) January 16, 2023

Revisa el adelanto del segundo capítulo