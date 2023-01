Todo un éxito fue el primer capítulo de The Last of Us, la nueva serie basada en el icónico videojuego. Más allá de los halagos, los fanáticos y fanáticas ya comenzaron a teorizar sobre ciertas cuestiones abordadas en la producción.

Uno de los mayores debates involucran a los cordyceps, los parásitos de origen fúngico responsables de la caída de la civilización. Estos hongos causaron que gran parte de los humanos se convirtieran en horribles criaturas caníbales.

Los seguidores han planteado sus teorías respecto al origen y propagación de los cordyceps. En el juego, las esporas del hongo constituyen uno de los vectores de contagio, además de la inoculación por mordida, pero en la serie no se incluyeron las esporas.

Harina, migajas y más

Según un usuario de Reddit, el primer contacto entre los cordyceps y los humanos habría sido a través de la harina. “Harina contaminada. Hay demasiadas coincidencias que evitan que nuestros protagonistas consuman alimentos con harina”, señaló.

“Sarah no tiene harina para hotcakes, así que preparan unos huevos, no quieren pan, Joel está haciendo la dieta Atkins (similar a la keto, sin carbohidratos). Sarah no se lleva ninguna galleta por las pasas. Joel olvida el pastel de cumpleaños”, agrega.

Contrario a lo pensado, el juego parece manejar un origen similar, ya que, si bien pocas veces se habla sobre el origen del cordyceps, existe un periódico en el que se explica el surgimiento del brote. “La investigación de la FDA sobre las cosechas contaminadas con moho continúa en todo el país”, se puede leer.

“Las listas iniciales que se distribuyeron a los comerciantes a nivel nacional advertían sobre las cosechas importadas de América del Sur (…). Muchas empresas ya retiraron voluntariamente sus productos alimenticios de las góndolas de las tiendas“, menciona.

Un usuario descubrió en el podcast oficial de The Last of Us en Spotify un indicio que sustentaría esta teoría. En el primer episodio, uno de directores de la serie y creador de la franquicia, Neil Druckmann, habló sobre la escena donde Sarah visita a sus vecinos, quienes cuidan a una mujer mayor que resulta ser la primera víctima del parásito.

“Hay muchos pequeños detalles. No quiero spoilear a la audiencia, pero lo que sí diré es que los más observadores serán recompensados porque pequeñas migajas han sido plantadas y van a recompensarlos más adelante en formas interesantes”. La palabra “migajas” se usa en varios momentos del podcast, lo que podría ser considerado intencional.

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us se emite los domingos a las 23:00 horas a través de HBO y HBO Max. La serie cuenta con nueve episodios en total, cuya duración variará.