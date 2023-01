(CNN Español) — En el primer capítulo de The Last of Us, la nueva serie de HBO Max basada en el videojuego del mismo nombre, una pandemia devasta al mundo entero después de que un virus parasitario de origen fúngico infecta a las personas y las convierte en zombis. Este género de hongos que inspiró a los creadores de la serie existe en el mundo real y tiene un nombre: Cordyceps.

En la ficción el cordyceps entra en el cuerpo humano y se apodera del cerebro pero en la vida real, hasta el momento, este hongo no infecta a las personas pero sí ataca a los insectos y también los manipula mentalmente.

El cordyceps y la manipulación mental: ¿Qué es y qué provoca en realidad?

El Cordyceps es un género de hongo que contiene cientos de especies que afectan principalmente a los insectos, manipulan su mente y los obligan a infectar a otros insectos.

El caso más conocido en el mundo es el de las hormigas zombis, es decir, una hormiga que fue infectada por un hongo parásito: entra en su cuerpo hasta su cerebro para controlarla mentalmente y hacer que abandone su nido, trepe a un árbol cercano e infecte a las demás.

¿Cómo? La hormiga infectada aprieta sus mandíbulas alrededor de una hoja del árbol y muere en cuestión de días cuando el hongo la digiere. Luego envía una lluvia de esporas para infectar a la próxima generación de presas de hormigas.

Clasificado científicamente en el género Ophiocordyceps, las más de dos docenas de especies de hongos que afectan a las hormigas se encuentran alrededor del mundo principalmente en Florida, Brasil y Japón.

El género Ophiocordyceps no es el único que existe. El Dr. João Araújo, curador asistente de micología en el Jardín Botánico de Nueva York, y su equipo descubrieron dos géneros de hongos parásitos que eran desconocidos hasta ahora para la ciencia: Niveomyces coronatus y Torrubiellomyces zombiae. Sin embargo, debido a su novedad, todavía no está claro cómo afectan a la población de hormigas zombis.

En Virginia Occidental, por ejemplo, investigadores descubrieron en 2020 a las llamadas “cigarras zombis”, una nueva población de cigarras que estaban siendo brutalmente infectadas por Massospora, un hongo psicodélico que contiene sustancias químicas como las que se encuentran en los hongos alucinógenos, según un nuevo estudio publicado por PLOS Pathogens.

En este caso, los investigadores universitarios se dieron cuenta de que las cigarras infectadas seguían moviéndose sin darse cuenta de su enfermedad. Esto le permite al hongo parásito manipularlas además de conducirlas a un comportamiento hipersexual que las lleva a aparearse para terminar por transmitir sexualmente el hongo a las cigarras sanas.

Después de infectar a su anfitrión, el hongo da como resultado “una muestra inquietante de proporciones de películas de terror B”, dice la Universidad de Virginia Occidental en un comunicado de prensa.

La serie de ficción plantea algo aterrador que es que debido al calentamiento global del planeta, el Cordyceps evoluciona hasta el punto de infectar a las personas apoderándose de su propio cuerpo, llevándolas a atacar y propagar el virus a aquellos que no se han infectado todavía.