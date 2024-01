(CNN) – Las empresas de tecnología mostraron dispositivos extravagantes y nuevas innovaciones en la feria Consumer Electronics (CES) 2024 de Las Vegas esta semana, desde almohadas impulsadas por inteligencia artificial que pueden reducir los ronquidos hasta espejos que pueden detectar su estado de ánimo a televisores transparentes y espejos de coche que siguen tus ojos.

Aunque el evento, que es la conferencia de tecnología de consumo más grande del año, es conocido por los robots que deambulan por el piso de exhibición, las presentaciones llamativas y los productos extraños, también es un semillero para la negociación entre ejecutivos, fabricantes y minoristas de diversas industrias.

Además, CES puede preparar el escenario para algunas de las tendencias tecnológicas más importantes del año y destacar cómo las empresas pretenden ser parte de esas conversaciones.

A continuación, presentamos un vistazo a algunos de los productos más populares anunciados esta semana:

Compañeros de IA

Los compañeros de IA son una de las mayores tendencias que surgieron de la feria este año. Loona, un robot compañero parecido a un perro de 380 dólares, ha generado expectación por ser el primer robot del mundo con tecnología ChatGPT incorporada, que permite a los usuarios tener conversaciones y interactuar con el dispositivo.

La gente puede jugar con él, darle órdenes o utilizarlo como monitor doméstico móvil.

Al mismo tiempo, Rosie, el robot compañero de dos patas de LG, se parece más a un asistente de inteligencia artificial, con la capacidad de ayudar con las tareas del hogar, integrándose con los electrodomésticos LG y recordando a las personas que tomen sus medicamentos.

El animado robot Ballie de Samsung, que se mostró por primera vez en el CES en 2020, recibió una actualización.

El dispositivo puede seguir a los usuarios por toda la casa para atender llamadas telefónicas, alimentar a las mascotas y proyectar películas y videollamadas en el suelo o las paredes.

Mientras tanto, el compañero de bolsillo con IA de la startup Rabbit, que se ve y actúa de manera diferente al resto: el dispositivo tipo walkie talkie funciona junto con aplicaciones de teléfonos inteligentes. Al mantener presionado un botón, puede pedirle que proporcione recetas, reservar vuelos y hacer llamadas.

Dipanjan Chatterjee, analista de Forrester Research, dijo que si bien la simplicidad del dispositivo de Rabbit refleja el tipo de productos que a menudo reciben mucha atención en las ferias comerciales de tecnología, puede ser un desafío que resuene en la vida cotidiana.

“La idea de una interfaz única basada en lenguaje natural para gestionar las complejidades de la vida es tan atractiva como poco práctica”, afirmó. “Conseguir que los consumidores lleven un dispositivo más con otro plan de datos es una gran tarea”, explicó.

Robots de tareas de IA

Más allá de los compañeros, la IA se ha abierto camino en casi todos los aparatos y dispositivos imaginables este año. Hay robots que cortan el césped y quitan la nieve, y otros, como la última línea de trapeadores y aspiradoras con inteligencia artificial de Samsung que se encargan de la limpieza interior.

La IA también ha llegado a dispositivos inverosímiles: el espejo de salud mental de Baracoda identifica tu estado de ánimo y te ofrece afirmaciones diarias para que te sientas mejor. Y el promocionado Holobox permite a las personas hablar con otras personas en diferentes partes del mundo a través de un holograma real, dando la impresión de que estás en la misma habitación.

Los accesorios de Apple también están recibiendo IA. El nuevo Qi2 & DockKit Auto Tracking Stand es el primer dispositivo que utiliza el nuevo marco DockKit de Apple, que utiliza la tecnología de reconocimiento facial del iPhone para seguir rostros y movimientos corporales mientras filma videos (considérelo un sueño para los influencers de TikTok).

La IA generativa llega a más servicios

Más allá de los dispositivos, las empresas compartieron su visión de un futuro impulsado por la IA. Walmart dijo que está experimentando con una herramienta de búsqueda de IA generativa para usuarios de iOS que les permitirá hacer preguntas sobre qué artículos comprar para determinadas ocasiones.

Amazon brindó actualizaciones sobre cómo algunos de sus desarrolladores están integrando la IA generativa con su asistente de voz, Alexa, incluyendo cómo los usuarios ahora pueden tener conversaciones con diferentes personas, incluidas figuras históricas, a través del servicio de chatbot Character.ai.

Los fabricantes de chips Nvidia y AMD también mostraron nuevos procesadores que se centran en admitir capacidades avanzadas de inteligencia artificial.

Pero quizás algunos de los anuncios de IA más impresionantes provinieron de los fabricantes de automóviles. Volkswagen dijo que agregará ChatGPT a su línea de autos a finales de este año.

“Esto puede resultar útil en muchos niveles durante un viaje en coche. Enriquecer conversaciones, aclarar dudas, interactuar en un lenguaje intuitivo, recibir información específica del vehículo y mucho más, puramente manos libres”, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Mercedes Benz anunció planes para mejorar su experiencia de voz en el automóvil utilizando también IA generativa.

“La tecnología de voz ha tenido problemas no porque la idea fuera mala, sino porque faltaban muchísimo las capacidades”, dijo Chatterjee. “La IA generativa cambia todo eso. Una aplicación obvia para la tecnología de voz es en los automóviles porque no podría haber peor ocasión para usar las manos para cualquier otra cosa que no sea conducir”.

Más actualizaciones automáticas

CES ofreció más innovación automovilística que la mayoría de las ferias del automóvil de estos días. Más que nunca, se ha convertido en un lugar para las empresas automotrices que desean ser vistas como líderes tecnológicos, no solo como compañías automotrices.

Honda anunció una nueva línea de vehículos eléctricos que se basan en paquetes de baterías más delgados que la mayoría de los que se utilizan en la actualidad. El fabricante de automóviles vietnamita VinFast, que tuvo algunos tropiezos al ingresar al mercado estadounidense, presentó una pequeña camioneta eléctrica y un SUV eléctrico realmente pequeño. Es difícil de imaginar, pero el SUV VinFast VF 3 de cuatro asientos es mucho más compacto que el nuevo Fiat 500.

VinFast también reveló una nueva tecnología que puede ajustar automáticamente los espejos retrovisores de su automóvil tan pronto como se sienta. No más jugueteos con esa pequeña perilla.

Televisores transparentes

No sería CES sin algunas innovaciones televisivas grandes y súper llamativas. Este año, Samsung cautivó a los espectadores con la primera pantalla MicroLED transparente del mundo, que se parece mucho a una lámina de vidrio flotante.

LG también mostró su nuevo modelo OLED Signature T, una pantalla transparente de 77 pulgadas. LG fue uno de los primeros líderes en televisores transparentes; Uno de sus prototipos anteriores impresionó a la sala de exposiciones en 2020.

“Siempre hay algo relacionado con los televisores que añade expectación al programa, y ​​este año son los modelos transparentes”, dijo Jon Erensen, analista de la firma de investigación de mercado Gartner. ”Veremos qué tan caros son y cómo se utilizan. Es una tecnología muy interesante, pero la pregunta es qué tan práctica es para el consumidor cotidiano y si se adoptará en el hogar o se le darán usos más novedosos fuera del hogar”.

Los dispositivos de salud y los wearables se vuelven más inteligentes

La salud, la belleza y la tecnología portátil han sido parte de la conversación de CES durante mucho tiempo, y este año no es una excepción.

El dispositivo BeamO de Withing, que es lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo, es una herramienta de chequeo en casa que incluye un estetoscopio, un oxímetro, un electrocardiograma y un termómetro.

Permite a las personas acceder a los signos vitales mientras están en movimiento y compartirlos con los médicos en tiempo real durante las citas de telesalud. Mientras tanto, una almohada nueva ajusta la posición de la cabeza de quien duerme si pequeños movimientos indican que podría estar roncando.

Para las personas con discapacidad auditiva, EssilorLuxottica mostró un prototipo de sus anteojos Nuance Audio que también cuentan con audífonos integrados. En un comunicado de prensa, el director ejecutivo, Francesco Milleri, calificó las soluciones auditivas como un “mercado no penetrado” con el potencial del dispositivo para “mejorar la calidad de vida de más de mil millones de personas”.

Otro elemento de accesibilidad, los guantes Palmplug, está equipado con sensores para jugadores, pero también se puede utilizar para rastrear los movimientos de las manos y permitir la fisioterapia para ciertos usuarios, como los pacientes con accidente cerebrovascular.

Los rastreadores de salud tradicionales también están cambiando. Evie, un anillo de seguimiento de la salud, parece más una joya que dispositivos similares en el mercado; realiza un seguimiento del sueño, los pasos y proporciona una imagen general de la salud y la recuperación. Un collar impulsado por IA llamado Minitailz rastrea el paradero de perros y gatos, pero también monitorea sus signos vitales en tiempo real, alertando a los propietarios sobre posibles problemas de salud.

El impacto de Apple

Si bien Apple estuvo notablemente ausente una vez más en CES, fue noticia esta semana al anunciar que sus auriculares de realidad mixta Vision Pro estarán disponibles para su compra en los Estados Unidos a partir del 2 de febrero.

“No es inusual que Apple acabe en los titulares aunque no asista al CES”, dijo Jitesh Ubrani, analista de la firma de investigación de mercado IDC. “Es probable que la inminente llegada del Vison Pro tenga un impacto positivo en toda la industria, ya que Apple genera conciencia como ningún otro”.

Por ejemplo, Sony mostró un visor de realidad mixta que se puede controlar con un anillo inteligente, y Qualcomm presentó un nuevo conjunto de chips Snapdragon para visores de realidad virtual.

“[Las noticias de Vision Pro] ejercen un poco de presión sobre las empresas que venden sus productos para asegurarse de que dan lo mejor de sí, ya que todos en la industria AR/VR probablemente serán comparados con Apple“, dijo Ubrani.