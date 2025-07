Carter por denuncia de Matthei: “Convertir esto en la madre de todas las batallas facilita el triunfo del PC”

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a las acciones legales anunciadas por la candidata presidencial Evelyn Matthei, tras los ataques recibidos en redes sociales. Al respecto, advirtió que atribuir esas descalificaciones al Partido Republicano “en un momento como este tiene otro costo y valor”.

El exalcalde de La Florida e integrante del equipo de Seguridad del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, Rodolfo Carter, se refirió a los emplazamientos de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el contexto de la carrera presidencial.

Desde su perspectiva, es comprensible el enojo de Matthei por los ataques que ha recibido en redes sociales, incluyendo un falso diagnóstico de alzhéimer. Sin embargo, sostuvo en Radio Agricultura que “todos los que estamos en política somos objeto de campañas brutales” y advirtió que convertir esto “en la madre de todas las batallas, amenazando la posibilidad de derrotar a la izquierda y facilitándole el triunfo al Partido Comunista, es de verdad inaceptable”.

Carter señaló que la exalcaldesa de Providencia entra en crisis tras los resultados de las encuestas e insiste en prolongar la disputa mediante acciones legales, lo que a su juicio podría derivar en que “tengamos un fiscal metido en la elección, con trámites judiciales y escándalos, con daños a la campaña en el sector de José Antonio y también para la derecha en general. Este es un regalo inesperado para Jeannette Jara”.

Descartó, además, que detrás de las descalificaciones esté involucrado el Partido Republicano: “Atribuirle esto, en un momento como este, tiene otro costo y valor”. Reiteró que “el adversario está al frente”.

A su juicio, los hechos recientes representan una regresión al pasado: “Esto es como retroceder 30 años, cuando Matthei decidió que si no era ella, tampoco sería Sebastián Piñera el candidato presidencial. Hoy parece decir de nuevo: ‘Bueno, si no soy yo, no será nadie’. Pero hay una pequeña diferencia: en 1993 la alternativa era Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hoy es Jara”.

Carter lamentó que la unidad en la oposición se vea obstaculizada por declaraciones como las de Matthei: “Cuando una parte acusa a la otra de matón, mentiroso, facineroso y delincuente, es complejo lograr cohesión”. Enfatizó que el lenguaje de la exministra“se caracteriza por ser altisonante, muy descalificador, y eso tiene costos”.

Finalmente, expresó su respaldo a Kast en este momento: “Yo creo, en todo caso, y para poner las cosas donde corresponde, que Kast tiene una tranquilidad espiritual. Por eso me incliné a ayudarlo. Me cuesta encontrar gente tan calmada en momentos de dificultad”.