Review Huawei FreeClip: Poniendo a prueba si la estética rupturista va de la mano con un buen sonido

En los últimos años, Huawei ha logrado posicionarse en el mercado global gracias a la creación de dispositivos que destacan por sus diseños sumamente rupturistas que además son económicos en comparación a la competencia y, por supuesto, funcionales.

Hace algunos meses, la marca de tecnología china sorprendió a todos con el lanzamiento de los Huawei FreeClip, sus primeros true wireless Open-ear. Estos audífonos fueron destacados entonces por su diseño innovador y su tecnología de sonido de alta calidad.

Similares a un piercing, adoptan un diseño ergonómico basado en más de 10 mil datos globales del oído humano para “garantizar la comodidad y una optimización del tamaño de múltiples niveles” que se adapta a la mayoría de los oídos, según afirma la marca.

Tuve la oportunidad de probar estos audífonos inalámbricos durante varias semanas. Corrí, bailé, viajé durante varias horas, trabajé largas jornadas, ví películas, jugué y hasta fui al supermercado con ellos para ponerlos a prueba en diversas circunstancias.

El diseño: todo entra por la vista

Confieso que lo que más me llamó la atención la primera vez que vi estos audífonos fue su extraña apariencia, ya que como mencioné previamente a lo lejos parece un piercing o algún accesorio de moda para el oído, pero este dispositivo es mucho más que eso.

El estuche de los FreeClip resalta por su diseño curvado y extremadamente ligero, el cual pude transportar fácilmente en el bolsillo de mis chaquetas o pantalones. En la parte frontal tiene una luz LED multicolor que nos indica el estado de carga de la batería interna.

Al abrir la caja aparecen los audífonos FreeClip con su distintivo diseño C-Bridge. Están compuestos por tres partes: la “bola acústica”, que va en la entrada del oído (no adentro) y vendría a ser el auricular, el “comfort bean”, que se ubica detrás de las orejas, y el C-Bridge, que como su nombre indica es un puente que une ambas partes y rodea la oreja.

Cuando los conocí pensé que me quedarían sueltos o que se me caerían fácilmente de los oídos debido a su extraña forma, pero eso no pasó. Si bien al inicio me costó un poco identificar el lugar ideal de la oreja en el que debía ponerlos, rápidamente lo capté y no se me movieron para nada a pesar de hacer actividades tan fuertes como correr.

Algo que quería probar y me sorprendió es que debido a que son audífonos de diseño abierto ninguna parte de mi oído o cabeza se resintió tras usarlos varias horas, ya que los in-ear de los típicos luego de algún tiempo me hacen doler el canal auditivo, mientras que los de diadema (mis favoritos) me hacen doler la parte de arriba de la cabeza.

Otro aspecto a destacar es que los dos auriculares son exactamente idénticos, es decir, no hay ninguna diferencia de forma entre ellos. Acá no existe el auricular L o R (izquierdo o derecho), por lo que da exactamente igual la oreja en la que te los pongas, ya que el aparato automáticamente detecta en cuál está y adapta el sonido dependiendo.

Finalmente, algo que creo importante destacar es que estos auriculares cuentan con certificación IP54, lo que asegura cierta resistencia tanto al agua como al polvo. Esto es ideal para quienes hacen deporte escuchando música y sudan o para aquellas personas a las que les gusta salir a correr sin importar que esté lloviendo o lloviznando afuera.

¿Qué tal el sonido?

Como estos audífonos no van dentro del oído, sino que en la entrada, cuando los vi mi primera idea fue que sonarían mal o raro, como cuando un in-ear queda mal puesto, pero nada más equivocado a ello, ya que el sonido se escucha muy bien, nítido, con detalle y tanto los tonos medios como agudos tienen una gran calidad.

Ahora, como no todo puede ser perfecto, su diseño abierto también tiene sus inconvenientes. En primer lugar, los graves no son su punto fuerte (aunque el rango de frecuencias se puede ajustar en la aplicación AI Life) y no tienen cancelación de ruido, ya que están pensados para personas que necesitan estar atentos a lo que sucede alrededor.

Cómo no cuentan con cancelación de ruido, lógicamente se escuchan muchos de los sonidos generados alrededor de nosotros. Cuando se está en lugares más silenciosos, como la casa u oficina, esto no causa ningún problema, pero si estamos en la calle, el metro o cualquier lugar exterior puede llegar ser molesto si es que no es lo que acostumbras.

Otro inconveniente derivado de este formato de diseño abierto se relaciona con el volumen, ya que, si bien es bastante óptimo, mientras más fuerte lo tengas, más lo escucharán quienes estén cerca de ti. Pese a que la fuga de sonido se minimiza mediante sistema de ondas sonoras inversas, igual se escapa algo que puede eventualmente incomodarte.

Reflexiones finales

A modo de conclusión, creo que es importante partir señalando que estos audífonos no son para todas las personas, así como tampoco para todos los momentos. Son ideales para actividades, como ya mencioné previamente, donde necesitamos estar atentos a nuestro entorno, como cuando hacemos ejercicio, trabajamos o andamos en bicicleta.

Sin embargo, si buscas aislamiento de sonido, quizás no sean lo más óptimo para ti, ya que si andas por la calle en lugares ruidosos puede que termines con una mezcla de sonidos. Lo mismo ocurre para los usuarios muy exigentes, puesto a que no ofrecen la mejor calidad de sonido del mercado (aunque eso no quita que sea muy buena).

Finalmente, considero importante recalcar que todo depende del uso o distintos usos que quieras darle.

¿Cuál es su valor?

En el caso de Chile, los Huawei FreeClip actualmente tienen un valor de $129.990 (en el color beige) y de $169.990 (color púrpura y negro).

Estos audífonos pueden ser adquiridos tanto en el sitio web oficial de Huawei Chile como en diversas tiendas de retail nacional.

