“Son argumentos tontos”: Presidente de Riot Games Marc “Tryndamere” Merrill defiende el presupuesto de Arcane

Marc Merrill, cofundador de Riot Games, salió al paso de las críticas por el elevado costo de producción de Arcane, la exitosa serie animada inspirada en el universo de League of Legends.

Según un informe reciente de la revista estadounidense Variety, las dos temporadas de Arcane habrían tenido un costo estimado de 250 millones de dólares entre producción y marketing, consolidándose como la serie animada más costosa de la historia. Sin embargo, Merrill minimizó las críticas, calificando que los debates sobre su presupuesto se basan en argumentos “tontos”.

En declaraciones publicadas en Reddit, Merrill explicó que, aunque la cifra puede parecer abrumadora, el costo por minuto de Arcane es significativamente más bajo que el de películas animadas de estudios como Pixar o Illumination. “El mercado para este tipo de animación de alta calidad dirigida a adultos no existía antes de Arcane. Hollywood tiene dificultades para entender por qué lo hacemos“, señaló el ejecutivo.

El cofundador también reveló que aproximadamente el 80% del presupuesto se destinó a la animación de personajes, que se realiza de manera manual y cuadro por cuadro para alcanzar el nivel de detalle que define a la serie. Merrill defendió esta inversión, señalando que priorizar el talento y la calidad artística era fundamental para Riot.

“Cualquier queja sobre el presupuesto realmente es una queja sobre pagar a los talentos y poner el arte en primer lugar”, afirmó, añadiendo que Arcane marca un precedente positivo para la industria de la animación al justificar presupuestos más elevados.

A pesar de los costos, Merrill aseguró que en Riot están satisfechos con el resultado final. “Estamos más que cómodos con el gasto necesario para entregar un espectáculo digno del tiempo de nuestros jugadores“, afirmó en una entrevista con Variety.

Merrill evitó confirmar la cifra de 250 millones de dólares mencionada en el reporte, pero insistió en que el enfoque siempre fue la calidad.

El artículo de Variety también menciona otros detalles interesantes, como el fallido intento de Riot de trabajar con los hermanos Joe y Anthony Russo, conocidos por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), para desarrollar una película ambientada en el mundo de League of Legends. Las diferencias creativas llevaron a la ruptura del acuerdo, lo que resultó en una pérdida de 5 millones de dólares para Riot.

En cuanto al futuro de Arcane y del universo animado de League of Legends, Merrill señaló que, aunque existen planes para explorar nuevas historias en Runeterra, no es un proceso fácil ni rápido. “Así como crear juegos que sean dignos del amor y tiempo de nuestros jugadores es difícil, también lo es contar grandes historias y hacer programas o películas increíbles“, concluyó.

Consultado recientemente en redes sociales por la decisión de no continuar con la historia de Piltover y Zaun, Merrill lanzó un claro guiño a que esto no será lo último que veamos de LoL en la pantalla chica: “Aún hay muchas historias que contar”.

Cuz there are lots of other stories to tell

— Tryndamere (@MarcMerrill) November 16, 2024