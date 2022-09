(CNN- CNN Chile) – Apple presentó cuatro nuevos iPhones durante un evento de prensa de este miércoles, junto con tres nuevos relojes Apple, un AirPods Pro actualizado y una función que podría salvar vidas cuando el servicio celular no está disponible.

Aquí hay una mirada más cercana:

Los fanáticos de Apple ahora pueden comprar un iPhone de mayor tamaño sin pagar el precio Pro. El nuevo iPhone 14 (6,1 pulgadas) y el iPhone 14 Plus (6,7 pulgadas) cuentan con una batería de mayor duración, el mismo chip que el modelo iPhone 13 Pro del año pasado (el A15) y un nuevo sistema de cámara, que incluye una cámara principal de 12 MP con mayor píxeles, una apertura más rápida y sensores mejorados.

Otras características: capacidades de enfoque automático de la cámara frontal; un nuevo modo de acción que permite a los usuarios mantener videos estables mientras se mueven; y la eliminación de la tarjeta SIM física, optando en su lugar por una tarjeta digital, “e-SIM”.

Para la línea premium, el iPhone 14 Pro, Apple rediseñó la criticada muesca que ahora tiene forma de píldora. En el interior se encuentra la cámara TrueDepth e incluye una función completamente nueva que Apple llama “Dynamic Island”, que muestra los widgets interactivos en la pantalla de bloqueo y el acceso a controles de música, temporizador y otras funciones.

Apple mostró su última generación de AirPods Pro, uno de sus productos más importantes de los últimos años. Los nuevos AirPods Pro tendrán seis horas de tiempo de escucha con una sola carga, mejor que la versión original. Cada auricular y el propio estuche ahora están equipados para hacer un ruido para ayudarlo a encontrarlo. Y un ligero deslizamiento hacia arriba y hacia abajo de los auriculares aumentará o disminuirá el volumen.

AirPods Pro ahora viene con tecnología mejorada de cancelación dinámica de ruido y puede cancelar el doble de ruido en comparación con la versión original. Mientras tanto, un nuevo modo de transparencia adaptable tiene como objetivo reducir el ruido ambiental severo.

El nuevo modelo, llamado Apple Watch Ultra, es el “Apple Watch más resistente de la historia“, dijo este miércoles el director de operaciones, Jeff Williams. Está diseñado para “exploración, aventura y resistencia”, dijo, y agregó que “ha estado en proceso durante años”.

Este reloj inteligente de alta gama está diseñado para entusiastas del aire libre. Cuenta con una pantalla más brillante, es más resistente al agua, viene con una brújula avanzada y tiene 60 horas de tiempo de uso.

El nuevo Apple Watch Series 8 podrá detectar cuándo un usuario ha tenido un accidente automovilístico, según Ron Huang, vicepresidente de Detección y Conectividad de Apple. Durante el evento de Apple, el experto sostuvo que la compañía pasó años estudiando los accidentes automovilísticos, incluidos los choques frontales, laterales y traseros y los vuelcos.

Puede detectar el “momento preciso del impacto” usando el barómetro, el GPS y el micrófono del reloj, y puede usarse en los tipos de vehículos más populares, según Huang. “Realmente esperamos que nunca lo necesites, pero siéntete un poco más seguro cada vez que te subas a un automóvil”, agregó el experto.

Apple también puso énfasis en la salud de la mujer, con herramientas renovadas de seguimiento del ciclo menstrual que pueden predecir la ovulación. Los datos están en cada dispositivo y solo se puede acceder a ellos a través de un código de acceso o una identificación facial.

La compañía presentó actualizaciones para el Apple Watch SE más asequible. Estos relojes inteligentes tienen la misma tecnología de detección de fallas y el sistema operativo WatchOS 9, pero tienen un precio inicial de US$ 249 para los modelos con GPS y US$ 299 para los modelos celulares.

Apple presentó una nueva característica nueva podría cambiar las reglas del juego para los clientes, aunque en situaciones excepcionales.

La nueva función Emergency SOS via Satellite, que según Apple ha estado en proceso durante años, fue diseñada y construida específicamente para que los dispositivos iPhone 14 se conecten a satélites cuando no están cerca de una torre terrestre. Al permitir que los usuarios apunten su dispositivo hacia un satélite, que el teléfono ayudará a localizar, los usuarios podrán enviar y recibir información para obtener ayuda de emergencia.

La compañía dijo que creó un mecanismo de compresión de texto corto para condensar mensajes que tardan unos 15 segundos en enviarse si el usuario tiene una vista clara del cielo. (Puede tomar unos minutos más si hay algo como follaje en el camino).

