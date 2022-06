Este lunes, Nintendo anunció que realizará una nueva edición de “Nintendo Direct Mini” para este martes 28 de junio.

El foco de esta edición estará en las “novedades sobre los próximos juegos de terceros para Nintendo Switch”.

El “Partner Showcase” tendrá una duración de 25 minutos y será transmitido a través del canal de YouTube de Nintendo desde las 6 a.m (PT), a las 9 de la mañana en Chile.

Eso sí, en este evento no se espera que se hagan anuncios importantes sobre los juegos y franquicias de la compañía, por lo que juegos como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2” tendrán que esperar a otra edición para recibir una nueva actualización de su avance.

A new #NintendoDirectMini: Partner Showcase is on the way! Watch on-demand via our YouTube channel beginning Tuesday, June 28 at 6am PT for roughly 25 minutes of info on upcoming third-party #NintendoSwitch games.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 27, 2022