(EFE) – La compañía Microsoft anunció este jueves que despedirá a 1.900 empleados de su sección de juegos, Microsoft Gaming, tres meses después de la compra por su parte de Activision Blizzard.

La empresa dijo que en una estrategia de costos sostenibles que no pongan en peligro su crecimiento, se ve obligada a tomar “una decisión dolorosa para reducir el tamaño de la plantilla de juegos en 1.900 personas del total de 22.000 del equipo” (un 9% del total), según un comunicado que hecho público por Microsoft.

Especifica que los despedidos jugaron “un importante papel en el éxito de Activision Blizzard, ZeniMax y Xbox, y deberían estar orgullosos por lo conseguido”.

Microsoft agradece a los afectados “toda su creatividad, pasión, y dedicación que han traído a nuestros juegos, a los jugadores y a los colegas”, y promete que dará “pleno apoyo a los que se vean impactados por la transición“, incluyendo beneficio que recojan las leyes locales.

No especifica en qué sedes de Microsoft se llevarán a cabo los despidos, pero promete también que los despedidos serán tratados “con el respeto y la compasión consistente con nuestros valores“.

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection…

— Mike Ybarra 🎄 (@Qwik) January 25, 2024