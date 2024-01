Microsoft una vez más parece haber visto los memes que circulan en redes sociales, ya que decidió crear una tostadora que imita el diseño de la Xbox Series S.

Al igual como ocurrió con el mini refrigerador que parece una Xbox Series X, este aparato está diseñado para emular a la popular consola Microsoft.

Tiene tres funciones principales: descongelar, tostar bagels (solo se tuesta el interior) y el tostado diario (donde además graba el logotipo de Xbox en el pan).

Posee seis niveles de tostado, además de un temporizador de cuenta regresiva digital LED. Es vendida en Estados Unidos por Walmart a US$39.99 (cerca de $35 mil) aunque ya está sin stock.

Es posible que esta curiosa tostadora Xbox Series S no sea compatible con Game Pass o sirva para jugar, pero puede grabar el icónico logotipo de Xbox en las tostadas del desayuno o la once.

Got bread? because we can toast it now

The Xbox Series S Toaster from Ukonic is officially available: https://t.co/stvo67xEyP pic.twitter.com/fCVAbSOq8l

— Xbox (@Xbox) January 4, 2024