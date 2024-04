Mark Hamill, el actor conocido por dar vida al personaje de Luke Skywalker en la trilogía original de Star Wars, bromeó sobre un divertido comercial chileno de cerveza Cristal que se hizo viral internacionalmente el mes pasado.

Icónica y controversial, la campaña publicitaria de Canal 13 conocida como “La fuerza está con Cerveza Cristal” volvió a la palestra luego de que usuarios extranjeros la viralizaran en redes sociales con comentarios como “nunca pensé que me haría tan feliz ver a Palpatine abriendo una fría” o “definitivamente hay publicistas listos ahí fuera“.

Hamill reaccionó en X a la famosa secuencia usada en la transmisión de “Una Nueva Esperanza“, cuando Obi-Wan se levanta para abrir el cofre donde -originalmente- está el sable de luz de Anakin. Sin embargo, en vez de encontrar el arma sagrada, se encuentra con un cooler con múltiples cervezas mientras suena el jingle de la marca y aparece su logo en pantalla para dar inicio a la tanda comercial.

“¿Esto se considera ahora como canon de Star Wars en Chile?”, bromeó el actor preguntándose si es queesa es la versión oficial que la gente acá recuerda de la escena.

Is this is now considered #StarWars canon in Chile?🇨🇱

🍺 https://t.co/9fnzVRv9lj

— Mark Hamill (@MarkHamill) April 7, 2024