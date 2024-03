El particular spot publicitario chileno de la marca de cerveza Cristal, que se hizo viral por su integración orgánica a la transmisión oficial de Star Wars en Canal 13 (2003), continúa tomándose las redes sociales del mundo, ahora con memes que no solo lo colocan en filmes más recientes de la saga de George Lucas, sino que lo transportan a otras importantes franquicias de la industria del cine.

Icónica y controversial, la campaña publicitaria conocida como “La fuerza está con Cerveza Cristal” volvió a la palestra luego de que usuarios extranjeros la viralizaran en redes sociales con comentarios como “nunca pensé que me haría tan feliz ver a Palpatine abriendo una fría” o “definitivamente hay publicistas listos ahí fuera“.

La iniciativa fue tan exitosa en su momento, que incluso fue galardonada en los Premios ACHAP de 2004, en los Premios Ojo de Iberoamérica y en el Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions.

A pesar de los múltiples reconocimientos, Lucasfilm se las arregló para bajar la campaña con un reclamo ante el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile (Conar) que acusaba infracciones al derecho de autor y al Código Chileno de Ética Publicitaria, motivo por el cual no hemos visto algo similar desde entonces.

El ridículo de ver a los personajes de Star Wars pausar sus campañas galácticas para sostener una cerveza en sus manos ha sido un concepto que no deja de sacar risas en la escena internacional. Tanto así, que incluso medios de comunicación han dedicado artículos a contar su bizarra historia.

De pronto, Cerveza Cristal se convirtió en trending topic en X y se convirtió en fuente de inspiración para múltiples memes al respecto, que hicieron gracia hasta al mismísimo Elon Musk, CEO de la plataforma.

