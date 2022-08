Este lunes, Riot Games anunció que su proyecto de juego de lucha 2D, conocido como Project L, será free to play. En otras palabras, el juego será gratuito, al igual que dos de sus grandes éxitos: VALORANT y League of Legends.

En un video, Tom Cannon, uno de los desarrolladores de juego, explicó que será gratuito, ya que “uno de nuestros objetivos es eliminar tantas barreras como sea posible para que disfrutes del Proyecto L. Queremos que puedas jugar, sin importar dónde vivas, cuál sea tu nivel de habilidad o cuánto dinero tengas para gastar en un juego”.

En el registro se presentó a otro de los campeones de League of Legends que estará presente en el juego: Illaoi. Al respecto, el director del proyecto, Shaun Rivera, señaló que “nuestro objetivo final es tener una lista diversa e inclusiva donde todos puedan encontrar un campeón que realmente les resuene”.

El director narrativo del juego, Scott Hawkes, describió a Illaoi como “una líder espiritual poderosa y carismática que inspira a otros a ser su propia fuerza imparable. Domina las salas con su presencia física y su actitud confiada“. Ella se unirá a otros cinco campeones de la Liga previamente confirmados: Ahri, Darius, Ekko, Jinx y Katarina.

Hasta ahora, Riot Games no ha compartido mayores detalles sobre la monetización de Project L. Desde la industria creen que podría seguir la lógica de VALORANT o League of Legends, es decir, que se cobre por accesorios, skins y pases de batalla, entre otras cosas.

About to head off to Vegas for Evo, but before I do… pic.twitter.com/bQ9QoSwvpK

— Tom Cannon (@ProtomCannon) August 1, 2022