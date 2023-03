Santiago Pino, un programador estadounidense, compartió un hilo en Twitter en el que explica por qué cree que “Instagram está jodido”, pues pronto seremos invadidos por contenido artificial.

Instagram is dead.

In the next 3 – 5 years, every single image in social media will be generated by AI.

And here is the kicker: It will be impossible to tell fake from reality.

I wrote a few lines of Python code to show you how screwed we are:

— Santiago (@svpino) March 14, 2023