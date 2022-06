Fall Guys consiguió un importante récord esta semana, esto tras alcanzar la cifra de 20 millones de jugadores.

El hito sucedió luego de su actualización Free For All, es decir, gratuito en todas las plataformas. Tras ello, el popular juego alcanzó la marca de 20 millones de jugadores en sus primeras 48 horas.

Fall Guys fue lanzando en 2020 y ahora puedes conseguirlo de manera gratuita en Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5 y Epic Games Store.

“Muchas gracias a todo el mundo que se haya pasado. Hemos alcanzado la increíble cifra de 20 millones de jugadores en las primeras 48 horas de Free For All”, celebraron en su página de Twitter.

MASSIVE THANK YOU TO ALL WHO HAVE STUMBLED

We reached an incredible 20 million players in the first 48 hours of Free For All! 🙌

…see you this weekend my beans! pic.twitter.com/uCUN8Kx5wt

— Fall Guys… FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) June 25, 2022