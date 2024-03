El tatuaje es un arte fino de meticulosos detalles, impregnados en tinta sobre la piel humana, todo en una marca que, por lo general, es un testimonio en carne que queda por el resto de la vida e incluso funge como información y voluntades valiosas post mortem.

Es por ello que el trabajo de un buen tatuador es vital para la confección de un arte trabajado, duradero y bello.

Tal tarea, naturalmente, debe ir acompañada de un dispositivo que sea capaz de captar y resaltar tales precisos trazos.

CNN Bits entrevistó a Matías Rojas, fotógrafo profesional y entusiasta del tattoo que, precisamente, entendiendo dicha dificultosa tarea, entregó consejos de cómo capturar la tinta en la piel sin perder, desde un dispositivo celular móvil, la calidad propia de una cámara de alta gama.

—¿Cómo utilizas el ecosistema de productos de Apple para tu trabajo fotográfico y diario, y también sobre las nuevas características que has estado explorando recientemente?

—Un montón. Yo ocupo el MacBook Pro M3 Max para ver videos en YouTube, para jugar porque además es muy potente para los juegos. Como que me solucionó la vida como alternativa a tener que comprarme una consola ultracara. Tengo todo en un dispositivo que puedo compatibilizar perfecto con el iPhone. Yo siento que tengo un gran dispositivo que se separa en varias partes, todo converge y es inmediato. Yo necesito que el traspaso de datos sea rápido y eficiente.

—¿Qué le podrías recomendar a usuarios que no son profesionales y quieran sacar fotos como tú con un iPhone 15 Pro Max?

—El lente principal de 48 megapixeles permite recortar las fotos sin perder mucha calidad. Los ajustes que permite el modo retrato son increíbles, puedes modificar la profundidad de campo y seleccionar el enfoque. ¿Alguna vez te han pedido sacar una foto porque tienes buen gusto para sacar fotos y la sacas bien o lo que sea?, imagina que lo haces y justo sale desenfocado. Bueno, eso ya no es más un problema porque tú puedes en la postproducción modificarla. Eso puede ser una gran herramienta para quienes no tiene tanto instinto para capturar en el momento.

Rojas también destacó que la grabación de video se hace muy sencilla para aficionados, puesto que el estabilizador de imagen hace mucho más sencilla la tarea de captura.

—Además, la calidad de la pantalla es exquisita. Yo que soy fotógrafo considero muy importante tener un buen display para ver bien los colores de lo que estoy haciendo.

—¿Y qué opinas sobre la inclusión de inteligencia artificial en los teléfonos, especialmente en lo que respecta a la fotografía?

—Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, especialmente para aquellos que no son expertos en fotografía. Por ejemplo, la función de reducción de ruido en los iPhones puede ser de gran ayuda para mejorar la calidad de las fotos sin necesidad de conocimientos técnicos. Sin embargo, soy un poco escéptico sobre su uso excesivo en la edición fotográfica, ya que puede resultar en imágenes demasiado procesadas o artificiales. En general, creo que la inteligencia artificial puede ser beneficiosa si se utiliza con moderación y para resolver problemas específicos, pero siempre es importante mantener un equilibrio para no perder la autenticidad de las imágenes.

