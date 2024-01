Un empleado de Activision Blizzard compartió un curioso registro de lo que hizo cuando se enteró de los despidos masivos que ocurrirían en la compañía luego del anuncio de Phil Spencer.

Se trata de Adam Holisky, quien compartió a través de sus redes sociales cómo al enterarse de la noticia decidió usar sus beneficios como trabajador para suscribirse a 10 años del popular MMO World of Warcraft.

La membresía anual de WoW, sin descuentos, cuesta alrededor de $150.000, por lo que 10 años tendría un costo cercano al millón y medio.

“En cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando y de que me iban a despedir, me aseguré de ingresar al llavero y usar todos los códigos de suscripción de 1 año que me quedaban“, relató.

Once I realized what was happening and that I was gonna be laid off, I made sure to jump into keyring and use all the 1-year subscription codes I have left.

— adamholisky.bsky.social (@AdamHolisky) January 26, 2024