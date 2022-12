Como cada mundial, EA Sports utilizó su simulador de fútbol FIFA para realizar predicciones sobre el campeón del torneo.

Hace más de un mes, el desarrollador de videojuegos anunció que, tras realizar la simulación de los 64 partidos, la copa fue levantada por Argentina, que fue lo que finalmente sucedió este domingo en el estadio de Lusail.

En la simulación de EA Sports no hubo intervención humana, ya que los distintos encuentros fueron IA versus IA, es decir, el resultado de los partidos dependió exclusivamente de la inteligencia artificial.

La única diferencia entre la predicción y la realidad es que en el FIFA la final se disputó entre Brasil y Argentina. Además, en cuanto a los cuatro mejores, le atinó solo a Francia y Argentina, ya que según sus partidos estas selecciones estarían acompañadas de Portugal y Brasil, no de Croacia y Marruecos, como ocurrió en la vida real.

Este simulacro, que también se efectuó para las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, tiene una tasa de acierto del 100%, ya que anteriormente dio como campeonas a las selecciones de España, Alemania y Francia, respectivamente.

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022

EA SPORTS has got it right since 2010 👀 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say 🏆 https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 8, 2022