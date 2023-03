El servicio de chat de voz de Discord fue implementado en la consola PlayStation 5 y se encuentra disponible para todos sus usuarios con el último firmware de la consola.

Hace unos meses se habilitó la beta del software. Sin embargo, estuvo solo de manera transitoria y no oficial.

PS5 🤝🏻 Discord now LIVE for everyone Just update to Firmware 7.0 pic.twitter.com/zZToIMpG2g — PS VORTEX (ボルテックス) (@PS_Vortex) March 8, 2023

Cómo conectar las cuentas

Los jugadores deben conectar sus cuentas de PlayStation Network con Discord para así ingresar desde sus consolas. De esta forma, los usuarios podrán unirse a los canales de voz a través de la aplicación desde el dispositivo que estimen conveniente.

Esta actualización de software también se añade VRR (frecuencia de actualización variable) para la resolución 1440p y transferir datos entre consolas PS5.

Las reacciones

“Finalmente, PS5 integró Discord, no tendré que usar mi celular para hablar con mis amigos ignorando el audio del juego nunca más”, aseguró un usuario a través de su cuenta de Twitter.

Discord is fucking finally on the PS5, no more using my phone to talk with my friends and not be able to hear game audio🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/Fx1kRa9ENe — Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) March 8, 2023

Mientras que otra persona se quejó de que no hay instrucciones de cómo instalar la aplicación en la consola, así que muestra un video enseñando cómo.