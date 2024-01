Buenas noticias llegaron para los fanáticos y fanáticas de Death Stranding, ya que finalmente se anunció la fecha en que llegará el popular juego a los dispositivos Apple.

La obra de Hideo Kojima llegará en su versión Director’s Cut, la cual promete ser una “experiencia que desafía a todos los géneros”, según detalló la compañía en su sitio web.

We're excited to announce @KojiPro2015_EN's #DeathStrandingDC will launch on the App Store on Jan 30, 2024 as a universal purchase for compatible devices!

This includes iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, and iPad and macOS devices with the M1 chip or later.

— 505 Games (@505_Games) January 23, 2024